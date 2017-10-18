В «Доме у Елагина острова» начинаются новоселья

«Северный город» начал выдавать ключи в жилом комплексе, сданном в середине сентября, – «Доме у Елагина острова» на Липовой аллее, 15, в пяти минутах пешей прогулки от станции метро «Старая Деревня». В ближайшее время владельцам будут переданы около 100 квартир.

Заселение не займет много времени. В 2017 году «Северный город» сделал процедуру передачи квартир проще и быстрее с помощью облачных технологий. Любые замечания, которые могут возникнуть у дольщика в процессе осмотра квартиры, тут же фиксируются в электронном виде и моментально уходят в работу – не успеет покупатель дойти от своей квартиры до офиса, где передаются ключи.

«Дом у Елагина острова»

Такой подход к приемке-передаче экономит время и сотрудникам застройщика, и клиенту. Облачные технологии также позволяют застройщику эффективно контролировать ход устранения замечаний – это сокращает время до повторной приемки квартиры. Передача квартир с помощью электронных облачных технологий была впервые опробована в марте 2017 г. и с тех пор используется на всех объектах «Северного города».

«Дом у Елагина острова»

Квартиры в «Доме у Елагина острова» передаются без отделки, но при желании покупатели могут заказать ее отдельно. Это может быть как «белая» предчистовая отделка (8 000 руб. за кв. метр), так и полная отделка «под ключ» (14 000 – 17 000 руб. за кв. метр). Для полной отделки доступны четыре варианта дизайна на выбор: «Скандинавия», «Бельгия», «Изысканная классика» или «Солнечная графика».

«Дом у Елагина острова»

Вместе с передачей квартир в «Доме у Елагина острова» начинается и передача машиномест в подземном паркинге. Использование инновационной системы ярусной парковки Parklift позволило увеличить количество машиномест в паркинге вдвое. Такая система будет удобна для тех, у кого в семье два автомобиля: специальная парковочная платформа поднимается с помощью гидропривода, освобождая место для второго авто.

«Дом у Елагина острова»

«Дом у Елагина острова» был сдан в сентябре 2017 г. Осенью здесь были закончены благоустройство и отделка мест общего пользования. Например, в холлах появились 120 авторских репродукций картин современного канадского художника Jazzberry Blue, «визитной карточкой» которого стали красочные абстрактные карты крупнейших городов мира. Важной завершающей частью всех работ стало создание в доме доступной среды для людей с ограниченными возможностями: здесь появились пандусы, таблички со шрифтом Брайля, размеченные места для специального автотранспорта.

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