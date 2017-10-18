Еще
14:45 18.10.2017
Пришлите свою новость!
14:44
В ДТП с маршруткой на Пискаревском пострадали двое
14:38
В Петербурге ликвидируют «Западный центр судостроения», созданный по указу Путина
14:24
Опубликована запись разговора с диспетчером скорой перед смертью актера Дмитрия Марьянова
14:20
СМИ: Турецкие томаты вернутся на российский прилавок через полтора месяца
14:16
На Октябрьской набережной сносят бетонный завод
14:12
Экс-директор ярославского интерната из-за скандала с мочой попала под следствие
14:09
Топ-5 бюджетных квартир у лесных массивов
14:04
В Швеции устроили взрыв у здания полиции
13:52
На Пискаревском маршрутка врезалась в остановку
13:45
Российские владельцы точек публичного доступа к Wi-Fi в три раза реже стали нарушать закон
13:41
СМИ: В Москве из-за телефонных террористов эвакуировали три вокзала и библиотеку
13:22
За выбивание денег в отделе полиции в Петербурге оперативнику дали условный срок
13:18
Главный тренер «Зенита» не смог не согласиться с критикой Путина
13:12
Как Аляска уплыла в Америку
13:10
СМИ: Дочки «Ростеха» заподозрили в действиях Siemens угрозу суверенитету РФ
13:06
Москвичи обеспечат Петербург вай-фаем под землей и над землей
12:56
Директор по сбыту «Силовых машин» уволен после скандала с турбинами Siemens
12:49
Объем нелегальной интернет-торговли лекарствами составляет до 75 млрд рублей
12:45
Горан Брегович привезет в Мюзик-холл музыку трех религий
12:30
Парламент Петербурга прописал правила для городского мусорного оператора
12:23
СК сам займется делом лидера «Христианского государства» Калинина
12:19
В Петербурге изъяли 19 тонн метаноловой омывайки
12:15
Почти половина импортной косметики в Финляндии не соответствует стандартам
12:05
Станцию метро «Площадь Ленина» открыли, бомбу не нашли
12:04
В Петербурге экс-инспектора УФСИН обвинили в получении взятки за помощь арестованному
12:03
Алкомаркеты «РосАл 24» изменили режим работы после критики губернатора Петербурга
12:00
Власти Китая решили сделать интернет «светлым» с помощью тотального контроля
11:57
УФАС вернуло заявителям жалобу на поставку мебели в «Невскую ратушу»
11:53
Спикер ЗакСа обвинил депутатов Госдумы в лоббировании интересов строителей
11:36
«Гик Пикник»: Контракт с Ричардом Докинзом закрывают прямо сейчас
11:28
Citroen догнал грузовик на Московском шоссе: зажатый пассажир серьезно ранен
11:19
Станция метро «Площадь Ленина» закрыта
11:15
Петербуржцы помогли собрать в школу детей-сирот
11:08
Детсады и поликлиники на Васильевском остались без отопления
11:05
Фонд «Здоровье»: Рост числа умерших «от старости» вызывает подозрения
11:04
Инспекторов ГИБДД в Петербурге обвинили в рукоприкладстве
10:58
Власти Китая собираются установить тотальный контроль над своим сектором Интернета
10:50
В Петербурге пропал сотрудник ГИБДД Московского района
10:45
Песков: Кремль не обсуждает участие Навального в выборах
10:32
Незадачливых рыбаков из Петербурга на Нарве спасали пограничники
10:23
В Невском районе у продуктового нашли труп
10:18
Следователи задержали активиста «Правого сектора» в Ростове-на-Дону
10:12
В Финляндии повысится верхний порог налога на недвижимость
10:09
На Васильевском у замдиректора завода шампанских вин под пистолетом отобрали 53 тысячи долларов
10:05
Повар «Евразии» на Фучика попала в больницу с ожогом
09:47
СМИ: «ВИМ-авиа» может продолжить работу через свою «дочку»
09:39
В НИИ скорой помощи спасают жителя Купчино, пострадавшего при пожаре
09:35
В Тосно в упор несколько раз выстрелили в пенсионера
09:18
В Петербурге 7-балльные пробки. Стоят в неожиданных местах
09:13
Мужчина разбился на Бабушкина, выбираясь из квартиры по веревке из простыней
09:07
МГУ, СПбГУ и несколько других вузов смогут самостоятельно присуждать ученые степени
08:47
На Старо-Петергофском изъяли крупную партию психотропа
08:43
Менеджеров банка «Открытие» отправляют в «черный список»
08:38
На КАД водитель без трусов соорудил аварию
08:18
Зарплаты федеральных чиновников и военных повысят на 4 процента
08:04
Павленского отправили на лечение
07:49
СМИ: Кремль решил не пускать Навального на выборы
01:13
Петербуржцам расскажут о мозге, генной инженерии и строительстве солнца на Земле
00:59
Букеровскую премию 2017 года присудили автору романа о Линкольне
00:46
СМИ: В Киеве в палатках у Рады остались ночевать несколько сотен протестующих
00:37
СКА обыграл «Нефтехимика» в матче чемпионата КХЛ
00:21
Организаторов Geek Picnic в Петербурге обвинили в обмане Ричарда Докинза
17/10
СК опроверг информацию о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»
17/10
СМИ: «Кока-Кола» лишилась контракта на продажи «Джека Дэниэлса»
17/10
Поход к стоматологу обернулся для россиянки переломом челюсти
17/10
Росалкогольрегулирование и ФСБ Петербурга обыскали семь магазинов «24часа»
17/10
В Петербурге водитель врезался в дерево, двое пассажиров в больнице
17/10
Серебренников останется под домашним арестом до января 2018-го
17/10
Таможня: Мошенники рассылают предпринимателям поддельный приказ ФТС
17/10
Лесные пожары в Португалии за 4 дня унесли жизни 41 человека
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
18.10.2017 12:03

Алкомаркеты «РосАл 24» изменили режим работы после критики губернатора Петербурга

Алкомаркеты «РосАл 24» изменили режим работы после критики губернатора Петербурга. Читатали «Фонтанки» обратили внимание, что магазины перестали продавать алкоголь в ночное время.

Теперь в ночное время на входе в торговые залы алкомаркета появляется цепочка и табличка о том, что магазин работает с 11 до 22 часов.

Связаться с руководством алкомаркета не удалось, однако сотрудник одного из магазинов пояснил корреспонденту «Фонтанки», что магазин прекращает работу в 22.00, а в ночное время торговая точка работает как бар. Весь ассортимент алкомаркета для заказа недоступен. В розлив можно взять несколько позиций «горячительных напитков и элитного алкоголя». По словам собеседника издания, такой же режим действует в других точках сети. Причины изменения режима работы сотрудник «РосАл 24» не прокомментировал, подчеркнув, что компания соблюдает запрет о розничной продаже алкоголя в ночное время. Впрочем, уносить с собой перелитый в стаканчики алкоголь не возбраняется, отметил собеседник издания.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитал комитет по развитию потребительского рынка Смольного за то, что в Петербурге до сих пор процветают алкогольные магазины-оборотни, после 22.00 формально превращающиеся в общепит. Продавец фактически становится барменом, а покупатели — гостями рюмочной. Ничего не меняется, просто бутылки приходится открывать на кассе, а в нагрузку дают пластиковые стаканчики.

«РосАл24» является самой крупной сетью, работающей в таком режиме: всего в городе насчитывается около 30 магазинов. Подсчитать их точное число затруднительно – с недавних пор сайт ретейлера закрыт на реконструкцию. По данным Смольного, всего в аналогичном формате работает около 100 торговых точек.



Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Онлайн-магазин KiK
18.10.2017 13:19

KiK: известный немецкий дискаунтер качественной модной одежды теперь в России

В России стартует онлайн-магазин KiK - известной немецкой сети недорогой и качественной одежды и повседневных товаров для дома и всей семьи. KiK уже завоевал сердца покупателей по всей Европе
Холдинг RBI
18.10.2017 12:04

В «Доме у Елагина острова» начинаются новоселья

«Северный город» начал выдавать ключи в жилом комплексе, сданном в середине сентября, – «Доме у Елагина острова» на Липовой аллее, 15, в пяти минутах пешей прогулки от станции метро «Старая Деревня». В ближайшее время владельцам будут переданы около 100 квартир
Компания КЕЙ
18.10.2017 10:00

Новые игровые возможности Xbox Scorpio: обзор от сотрудников КЕЙ

На потеху всем любителям консольных игр компания Microsoft на осенней выставке представила совершенно новую приставку Xbox One X, которая с самого старта продаж будет продаваться в версии Project Scorpio Edition. В чем же ее особенности? В этом помогут разобраться сотрудники компании КЕЙ
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге ликвидируют «Западный центр судостроения», созданный по указу Путина
На Октябрьской набережной сносят бетонный завод
За выбивание денег в отделе полиции в Петербурге оперативнику дали условный срок
Москвичи обеспечат Петербург вай-фаем под землей и над землей
Директор по сбыту «Силовых машин» уволен после скандала с турбинами Siemens
Алкомаркеты «РосАл 24» изменили режим работы после критики губернатора Петербурга
УФАС вернуло заявителям жалобу на поставку мебели в «Невскую ратушу»
Спикер ЗакСа обвинил депутатов Госдумы в лоббировании интересов строителей
«Гик Пикник»: Контракт с Ричардом Докинзом закрывают прямо сейчас
Станция метро «Площадь Ленина» закрыта
Ремонт оптом: до и после мундиаля
Спальные районы Петербурга: по-прежнему для сна
Смольный раскидал 5 млрд на ремонт дорог
«Подорожник» в электричках: скидки нет, но вы берите
Наноасфальт на Невском снова ждет ремонт
Федералы обновили областные дороги
Как Смольный стартапы смотрел
Ударить спиртом по рутению-106
Омолодить и уничтожить
Сергей Харлашкин: Никогда Петербург не будет Амстердамом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как Аляска уплыла в Америку

скриншот видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Инспекторов ГИБДД в Петербурге обвинили в рукоприкладстве

фото с сайта twitter.com

Ураган «Офелия» умрёт на подступах к Петербургу

Новости компаний
Онлайн-магазин KiK
18.10.2017 13:19
KiK: известный немецкий дискаунтер качественной модной одежды теперь в России
В России стартует онлайн-магазин KiK - известной немецкой сети недорогой и качественной одежды и повседневных товаров для дома и всей семьи. KiK уже завоевал сердца покупателей по всей Европе
Холдинг RBI
18.10.2017 12:04
В «Доме у Елагина острова» начинаются новоселья
«Северный город» начал выдавать ключи в жилом комплексе, сданном в середине сентября, – «Доме у Елагина острова» на Липовой аллее, 15, в пяти минутах пешей прогулки от станции метро «Старая Деревня». В ближайшее время владельцам будут переданы около 100 квартир
Компания КЕЙ
18.10.2017 10:00
Новые игровые возможности Xbox Scorpio: обзор от сотрудников КЕЙ
На потеху всем любителям консольных игр компания Microsoft на осенней выставке представила совершенно новую приставку Xbox One X, которая с самого старта продаж будет продаваться в версии Project Scorpio Edition. В чем же ее особенности? В этом помогут разобраться сотрудники компании КЕЙ
Петербургская строительная компания
17.10.2017 15:23
Комплекс LIKE планируют сдать раньше срока
Петербургская строительная компания объявила о переносе срока сдачи комплекса LIKE c IV квартала 2020 на III квартал 2019 года
Securika St. Petersburg
17.10.2017 10:50
Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31
«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость"
16.10.2017 17:15
Дома квартала “Солнечный” признаны лучшими в Ленинградской области
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость" в очередной раз подтвердила статус лидера по качеству реализуемых проектов. Сразу два дома масштабного проекта «Солнечный» были отмечены главными призами в одном из самых престижных профессиональных конкурсов региона
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
Компания КЕЙ
16.10.2017 10:00
Как собрать мощный компьютер: советы специалистов «КЕЙ»
Процессоры, материнские платы, память, видеокарты - специалисты компании «КЕЙ» делятся советами по выбору комплектующих для вашего ПК
«Петербургская Недвижимость»
13.10.2017 16:26
Setl City возвела фундамент второго детского сада в ЖК «Чистое небо»
Setl City приступила к основному этапу строительства второго детского сада в ЖК «Чистое небо», который компания возводит в Приморском районе. Уже залита фундаментная плита. Проектом предусмотрено строительство бассейна
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.