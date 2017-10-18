Алкомаркеты «РосАл 24» изменили режим работы после критики губернатора Петербурга. Читатали «Фонтанки» обратили внимание, что магазины перестали продавать алкоголь в ночное время.

Теперь в ночное время на входе в торговые залы алкомаркета появляется цепочка и табличка о том, что магазин работает с 11 до 22 часов.

Связаться с руководством алкомаркета не удалось, однако сотрудник одного из магазинов пояснил корреспонденту «Фонтанки», что магазин прекращает работу в 22.00, а в ночное время торговая точка работает как бар. Весь ассортимент алкомаркета для заказа недоступен. В розлив можно взять несколько позиций «горячительных напитков и элитного алкоголя». По словам собеседника издания, такой же режим действует в других точках сети. Причины изменения режима работы сотрудник «РосАл 24» не прокомментировал, подчеркнув, что компания соблюдает запрет о розничной продаже алкоголя в ночное время. Впрочем, уносить с собой перелитый в стаканчики алкоголь не возбраняется, отметил собеседник издания.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитал комитет по развитию потребительского рынка Смольного за то, что в Петербурге до сих пор процветают алкогольные магазины-оборотни, после 22.00 формально превращающиеся в общепит. Продавец фактически становится барменом, а покупатели — гостями рюмочной. Ничего не меняется, просто бутылки приходится открывать на кассе, а в нагрузку дают пластиковые стаканчики.

«РосАл24» является самой крупной сетью, работающей в таком режиме: всего в городе насчитывается около 30 магазинов. Подсчитать их точное число затруднительно – с недавних пор сайт ретейлера закрыт на реконструкцию. По данным Смольного, всего в аналогичном формате работает около 100 торговых точек.