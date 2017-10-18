В Петербурге экс-инспектора УФСИН обвинили в получении взятки за помощь арестованному

Попытка пронести в «Кресты» продукты, мобильник и наушники обернулась для бывшего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1 уголовным делом.

Как сообщает петербургская прокуратура 18 октября, экс-сотрудника УФСИН обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, нынешний фигурант дела договорился с арестованным о том, что купит и передаст ему необходимые вещи. Приятельница последнего передала теперь уже бывшему инспектору 10 тысяч рублей. На эти деньги он купил продукты и передал их в камеру.

Стоимость телефона, зарядного устройства к нему и наушников уложились в сумму в два раза меньшую – всего в 5 тыс. рублей. Обвиняемый смог пронести технику в изолятор, но передать арестованному не успел. Его деятельность пресекли сотрудники оперативного отдела.

Уголовное дело передано в Калининский районный суд.