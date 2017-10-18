Власти Китая решили сделать интернет «светлым» с помощью тотального контроля

В ближайшие пять лет руководство Китая активизирует работу по созданию «чистого и светлого» глобального сетевого пространства и в итоге обеспечит над ним всеобъемлющий контроль.

Как передает ТАСС, об этом 18 октября на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, особое внимание будет уделено разграничению сфер ответственности компетентных органов за появление в интернете той или иной информации.

«Необходимо внимательно следить за возникновением проблем, касающихся [правильности трактовки и соблюдения] политических принципов, идеологических установок, научно-теоретических мировоззрений, прилагать все возможные усилия для предотвращения появления в интернете ошибочных сведений», – объявил политик.