Как Исландия собирается в Россию

Исландцы взбудоражены, в Рейкьявике начался «русский бум». «Фонтанка» поговорила с игроками сборной, которые совершили сенсацию и прошли квалификацию на чемпионат мира по футболу, а также узнала, сколько островитян приедут в Россию.

«Er það ekki? ("Это правда, что ли?" – исл.)» – ставшая традиционной победная кричалка исландских футболистов выражает ошеломление нации, все население которой уместилось бы в среднероссийский областной центр. Благодаря футболу Исландия стала мировой сенсацией еще в прошлом году, во время чемпионата Европы, обойдя именитых грандов и дойдя до четвертьфинала. В 2017 году тем же составом «викинги» обрушились на соперников по квалификации на чемпионат мира, который пройдет в России.

Нельзя сказать, что их путь на мировое первенство был без кочек и спотыканий. Как неоднократно отмечалось в исландской прессе, национальная сборная играет по настроению. В некоторой степени это похоже на русский подход: игроки сплачиваются под давлением. Так было в матче с Хорватией (18-я строчка в рейтинге ФИФА), когда в домашнем матче исландцы смогли вырвать победу на 90-й минуте. Тот же характер исландцы показали в Турции (33-я строчка), а та игра определяла результаты всей квалификации. Команде Мирчи Луческу Исландия забила трижды.

У сборной Исландии есть очевидные проблемы с настроем в матчах с соперниками классом ниже. Например, перед победой над Хорватией исландцы проиграли сборной Финляндии (74-я строчка). Перед последним матчем квалификации, против Косово (183-я строчка в рейтинге ФИФА), сборная Исландии уже находилась на первом месте в группе. От поездки в Россию ее могла отделить только сложная комбинация собственного поражения при игре со слабым противником и одновременно победа соперников по группе. Другими словами, матч не был напряженным, что заметно повлияло на игру исландской сборной.

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон почти всю игру сидел на скамейке с мрачным лицом, оставаясь безучастным даже во время празднования двух голов. В такие моменты было сложно понять, кто больше расстроен происходящим – он или тренер сборной Косово Альберт Буньяку. После финального свистка Хадльгримссон в прямом эфире местного телевидения заявил, что огорчен игрой команды, даже несмотря на голы. Как бы то ни было, закатив два мяча в ворота Косово, Исландия оформила себе путевку в Россию. Известие об этом за секунды разнеслось по всему острову и даже за его пределы.

Телеграммы со счетом разослали даже на летящие в воздухе самолеты исландского лоукостера WOW air: «Исландия едет в Россию!» Следующие несколько дней этот слоган повторяли все: от туристических гидов до президента Исландии. В печать в срочном порядке поступили рекламные постеры с упоминанием большого северного соседа. «Все на острове сейчас взбудоражены по поводу России. Интерес к ней в эти дни, пожалуй, самый высокий со времен холодной войны», – рассказал «Фонтанке» представитель одной из туристических компаний.

«С нами до России», – зазывали плакаты исландских турфирм. «Подготовим к России», – утверждала реклама тренажерного зала. «Мы пойдем этим путем», – заявил исландский производитель молока, поместив на упаковку кириллические буквы: «Шокола-дное mjölk ("молоко" – исл.)». «Я уже здесь. Где все?» – спрашивала реклама исландской бургерной с фотографией Красной площади.

Несмотря на энтузиазм, не так много исландцев смогут поехать в Россию, как в прошлом году на чемпионат Европы во Францию, рассказали представители туристической отрасли. Исландцы подсчитали, что выезд на три матча группового этапа сборной может обойтись примерно в 380 тысяч исландских крон (около 205 тысяч рублей), что составляет чуть меньше средней месячной зарплаты на острове. В стоимость включили билеты на самолет до России, поезда между городами, матчи и проживание в отелях. При этом проход на одну игру может стоить от 37 до 68 тысяч крон (примерно от 20 до 36 тысяч рублей), отмечают в исландской прессе.

Цена сказывается на спросе. Поддержать команду во Франции в 2016 году отправилось около 30 тысяч человек, почти 10% населения страны. О своем желании поехать в Россию в 2018 году пока заявили лишь 8 тысяч исландцев, рассказали «Фонтанке» в исландской турфирме Rúmeníu ferðir, которая занимается турами в Восточную Европу.

Обеспечивать воздушное сообщение между Исландией и Россией на период чемпионата смогут три исландские и две российские авиакомпании, рассказали «Фонтанке» в офисе исландских транспортных властей Samgöngustofa. Межправительственное соглашение регламентирует, что с исландской стороны перевозки могут выполнять национальный авиаперевозчик Icelandair, лоукостер WOW air и чартерный перевозчик Air Atlanta. С российской назначены авиакомпании «Россия» и S7 Airlines. Среди возможных пунктов назначения Рейкьявик – Москва, Петербург и Новосибирск с частотой до семи раз в неделю.

Согласно приказу на сайте Росавиации (http://www.favt.ru/public/materials//e/d/4/f/5/ed4f5dc9a3da116d4fbdfd8dc3140832.pdf ), S7 Airlines уже получила допуски на полеты в Рейкьявик из Москвы и Новосибирска с частотой до трех раз в неделю. В авиакомпании «Россия» сообщили, что в зимнем расписании-2017/2018 полеты в Исландию не планируются. Главная надежда исландских болельщиков на WOW air, рассказали «Фонтанке» представители Rúmeníu ferðir. По их словам, лоукостер готов заняться организацией чартеров во все города, где будет играть сборная Исландии.

Планируя поездку, исландцы пытаются узнать о России как можно больше. Один из источников знаний – сама сборная Исландии. Так вышло, что игроки национальной команды играют в клубах по всей Европе. Двое из них – в России. Защитник Рагнар Сигурдссон выступает за сборную своей страны с 2007 года, на его счету три гола, а 3 августа 2017 года исландца арендовал казанский «Рубин». Сигурдсон рассказал «Фонтанке», что пока успел выучить лишь несколько слов на русском, поскольку в России совсем недавно.

«Я слышал слово «чак-чак», но пока не знаю, что оно означает. Конечно, я это выясню. Я пока не осматривал город, жду скорого приезда родителей. С ними отправимся в казанский кремль и мечеть. Я заметил, что многие люди здесь очень религиозны и произносят множество молитв. Для меня это выглядит захватывающе», – рассказал Рагнар Сигурдссон.

Still buzzing 😝🇮🇸💣🍾 Публикация от Ragnar Sigurðsson (@sykurson) Окт 11 2017 в 1:00 PDT

Он обещал, что поделится своими впечатлениями с исландцами: «Я расскажу им, что Россия и русские сильно отличаются от нас и нашей страны. В первую очередь, разным способом мышления и перспективами. При этом русские – очаровательны. Я также расскажу о том, что важно быть открытым к новым вещам и приспосабливаться, когда ты находишься в другой стране. То же самое я скажу исландским болельщикам. Немногие из них поехали бы в Россию, если бы не Чемпионат мира. А, ну, и, конечно, я всем порекомендую борщ».

Дебют защитника Сверрира Инги Ингасона за сборную Исландии состоялся в 2014 году. С тех пор он провел 13 матчей за национальную команду и трижды успешно поражал ворота соперников. 30 июня 2017 года Ингасон подписал контракт с российским «Ростовом». Как и его соотечественник, Сверрир пожаловался «Фонтанке», что не успел провести достаточного времени в России, чтобы расширить свой словарный запас.

World cup 2018 🇮🇸🇮🇸🇮🇸⚽️⚽️⚽️#russia2018⚽ Публикация от Sverrir Ingi Ingason (@ingason15) Окт 9 2017 в 4:13 PDT

«Я приезжал только на короткое время для игр за «Ростов» и не успел узнать многого о российских городах. Даже рыбу еще не ловил, но обязательно попробую. Пока я слышал о России и ее культуре только хорошее. Разумеется, местные традиции сильно отличаются от наших. Несмотря на это, я думаю, что в следующем году исландские игроки и болельщики смогут отлично провести время в России. В Ростове я бы порекомендовал первым делом идти к реке, она очень красивая. Ну, и не забудьте про новый стадион ростовского клуба. Я надеюсь, что мы будем играть на нем следующим летом. На самом деле это большая честь для нас играть на Чемпионате мира», – рассказал Сверрир Инги Ингасон.

Андрей Меньшенин, из Исландии

специально для «Фонтанки.ру»