УФАС вернуло заявителям жалобу на поставку мебели в «Невскую ратушу»

Жалобы на поставку мебели в «Невскую ратушу» возвращены заявителям. Об этом 18 октября сообщили в петербургском управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Как рассказали в ведомстве, сегодня антимонопольщики рассмотрели жалобы двух фирм, ООО «Мастер» и ООО «Азимут», на действия смольнинского комитета госзаказа при проведении конкурса на поставку элитной мебели в новый правительственный центр «Невская ратуша». Цена контракта составляет, напомним, 413 млн рублей. Жалобы вернули заявителям без рассмотрения — по допущенным формальным нарушениям.

«Жалоба ООО «Мастер» подписана генеральным директором, отчество которого не совпадает с отчеством указанном в ЕГРЮЛ. В качестве генерального директора в жалобе ООО «Азимут» указана женщина, а в ЕГРЮЛ фигурирует мужчина», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что представители обоих компаний на заседание УФАС не пришли.