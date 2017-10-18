УФАС вернуло заявителям жалобу на поставку мебели в «Невскую ратушу»
Жалобы на поставку мебели в «Невскую ратушу» возвращены заявителям. Об этом 18 октября сообщили в петербургском управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС).
Как рассказали в ведомстве, сегодня антимонопольщики рассмотрели жалобы двух фирм, ООО «Мастер» и ООО «Азимут», на действия смольнинского комитета госзаказа при проведении конкурса на поставку элитной мебели в новый правительственный центр «Невская ратуша». Цена контракта составляет, напомним, 413 млн рублей. Жалобы вернули заявителям без рассмотрения — по допущенным формальным нарушениям.
«Жалоба ООО «Мастер» подписана генеральным директором, отчество которого не совпадает с отчеством указанном в ЕГРЮЛ. В качестве генерального директора в жалобе ООО «Азимут» указана женщина, а в ЕГРЮЛ фигурирует мужчина», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что представители обоих компаний на заседание УФАС не пришли.
Справка:
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», заявители жаловались на техническую документацию и форму конкурса. Так, «Азимут» обратил внимание, что условия конкурса ставят в неравное положение участников рынка. Например, бизнесмены считают, что требования определенной площади — от 30 тысяч квадратных метров — для хранения мебели на складе излишни. Также в условиях конкурса говорится, что подтверждением квалификации является участие в других тендерах на поставку мебели на сумму не менее 82,6 млн рублей. Кроме того, бизнесмены не нашли в документации поэтажного плана «Невской ратуши» — из-за этого невозможно произвести расчет подъема и расстановки мебели.
О самом конкурсе наше издание подробно рассказывало в своем тексте.