Спикер ЗакСа обвинил депутатов Госдумы в лоббировании интересов строителей

Думский законопроект, отменяющий общественные слушания, раскритиковали депутаты Законодательного собрания в Петербурге 18 октября. Городские парламентарии предложили поправки, сохраняющие институт общественного обсуждения.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает с 31 марта 2018 года заменить публичные слушания по множеству градостроительных и иных вопросов «общественным обсуждением» в Интернете.

Петербургские законотворцы посчитали такое изменение вредным и подготовили соответствующие поправки, сохраняющие слушания по генплану, по правилам землепользования и застройки, по планировке территории, по разрешению строительства и отклонению параметров. В частности, их поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Выступая перед депутатами, он заявил, что нельзя штамповать стекляшки в историческом центре и застраивать скверы. «Меня удивляет, как такие документы могут появляться в законодательной власти? Каждый из нас был на слушаниях и знает, как эти вопросы волнуют жителей. Что же вы лоббируете интересы строителей? Дайте нам жить нормально», – заявил Макаров.

Также активно поправки поддержали оппозиционные депутаты. Эсер Алексей Ковалев заявил, что законопроект был пролоббирован строительной мафией, и за ним стоят большие деньги. Яблочник Борис Вишневский добавил, что принятие законопроекта, возможно только если Интернет будет использоваться, как дополнительная мера для учета мнений граждан.

За поправки к думскому законопроекту 18 октября проголосовали 50 депутатов, хотя на самом заседании присутствовало 49.