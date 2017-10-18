В Петербурге изъяли 19 тонн метаноловой омывайки

Крупную партию стеклоомывающей жидкости изъяли в Невском районе Петербурга. Бытовая химия оказалась на основе метанола, а торговали ей незаконно.

Как сообщили 17 октября в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, магазин обустроили в доме 23 по Глиняной улице. Омывайку продавали в пятилитровых канистрах. Проверка показала, что для изготовления жидкости использовали метиловый спирт, а у продавцов не оказалось необходимой лицензии для торговли подобной продукцией.

В результате 19,2 тонны продукции перекочевали на склад временного хранения. Общая стоимость изъятого составила около 200 тысяч рублей.



«По данному факту возбуждены дела об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии) и по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена)», – добавили в пресс-службе. Санкции данных статей предполагают штрафы до 2 тысяч рублей для граждан, а также до 40 тысяч рублей для юридических лиц.

Около 2 недель назад полиция изъяла 24 тонны аналогичной стеклоомывающей жидкости на основе метанола, которую привезли в Петербург из Подмосковья.