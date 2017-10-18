«Гик Пикник»: Контракт с Ричардом Докинзом закрывают прямо сейчас

Основатель фестиваля Geek Picnic Николай Горелый заявил, что в момент появления в интернете обвинений в неуплате гонорара британскому ученому Ричарду Докинзу его сотрудники как раз закрывали контракт и находились с ним в переписке. Этолог выступал на петербургском «Гик Пикнике» летом 2017 года.

«Относительно оплат и прочих условий по контракту, хочу сказать, что большинство финансовых обязательств по контракту с Ричардом Докинзом были выполнены еще до начала мероприятия, – сообщил Николай Горелый. – Включая предоплаты по договору, оплаты перелета, его проживания и сопровождения, трансферов, перелетов первым классом переводчиков и другое».

Он также сообщил, что в настоящее время лично переписывается с Докинзом, которого называет «живой легендой» и чьим «безусловным фанатом с 16 лет» он является.

«Помыслить не заплатить Ричарду Докинзу мне не виделось и в страшном сне, – подчеркнул Горелый. – Другой информации о контракте с Ричардом Докинзом обсуждать публично не вижу смысла, в том числе из уважения к великому ученому».

Ранее британский русист, переводчик Катриона Келли, пообщавшись с Ричардом Докинзом, рассказала с его слов о том, что ученому, выступавшему с лекцией на фестивале Geek Picnic, так и не заплатили положенный гонорар и даже не вернули денег за билет.