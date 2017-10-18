Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa банка «Санкт-Петербург»

Сегодня банк «Санкт-Петербург» сообщил о том, что Apple Pay становится доступен держателям карт Visa, предлагая лёгкий, безопасный и личный способ оплаты своим клиентам.

Кроме того, сегодня банк представил еще один способ активации сервиса – через собственное мобильное приложение банка.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple.

Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все преимущества и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта.

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайтах http://www.apple.com/ru/apple-pay/ и https://www.bspb.ru/retail/cards/innovation/apple-pay/

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