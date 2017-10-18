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18.10.2017 11:06

Аккредитованы корпус 8.1 квартала «Галактика» и корпус 4 ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Аккредитованы корпус 8.1 квартала «Галактика» и корпус 4 ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

ПАО Сбербанк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» и введенный в эксплуатацию корпус 4 жилого комплекса «Самоцветы», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Квартиры в строящемся корпусе «Галактики» можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 9,4% годовых, готовые квартиры в жилом комплексе «Самоцветы» – с процентной ставкой от 9,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос начинается от 15% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок до 30 лет. Лимит кредита: до 60 млн рублей.        

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала. В шаговой доступности находятся сразу три станции метро  ̶  «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

Во всех корпусах представлен большой выбор квартир разного метража и планировок – от студий до трехкомнатных. Действующим проектом планировки предусмотрено строительство школ и детских садов.

Жилой комплекс «Самоцветы» будет состоять из четырех 10-этажных корпусов. Проект возводится в локации с уже сформированной социальной инфраструктурой, включающей в себя поликлиники, школы и детские сады. В дополнение к этому на территории комплекса будет построен еще один детский сад. Проектом также предусмотрены подземные паркинги.

ЖК «Самоцветы» расположен в локации с отличной транспортной доступностью – в 15 минутах ходьбы от комплекса находятся станции метро «Василеостровская» и «Спортивная-2». На сегодняшний день в ЖК «Самоцветы» уже введены в эксплуатацию 3 корпуса. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2018 год.

Справка о ГК «Эталон»


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18.10.2017 11:06

Аккредитованы корпус 8.1 квартала «Галактика» и корпус 4 ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» и введенный в эксплуатацию корпус 4 жилого комплекса «Самоцветы», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
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ПАО Сбербанк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» и введенный в эксплуатацию корпус 4 жилого комплекса «Самоцветы», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
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Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
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