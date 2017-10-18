Детсады и поликлиники на Васильевском остались без отопления

Маленькие обитатели и воспитатели почти пятидесяти детских учреждений в Василеостровском районе Петербурга мёрзнут без отопления 18 октября. Об этом рассказывают читатели «Фонтанки».

Плановые работы компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», о которых сообщалось ранее, временно оставили без горячей воды не только жителей Васильевского острова, но и без отопления местные детские сады.

По информации нашего издания, отключение тепла в детсадах продиктовано мерами безопасности. Кроме того, отопление на время отключили и в поликлиниках района.

Напомним, испытания затронули большую часть острова. В «Теплосети» заверили, что к утру 19 октября горячая вода вернётся в дома горожан, как и тепло – в детские и медицинские учреждения.