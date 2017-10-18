Инспекторов ГИБДД в Петербурге обвинили в рукоприкладстве

Публикация в социальной сети легла в основу служебной проверки в отношении инспекторов ГИБДД в Петербурге. Об этом стало известно 18 октября.

Очевидцы заявили, что были остановлены 12 октября вечером на набережной реки Пряжки. Когда водителя и пассажиров попросили выйти из салона, тот, что сидел сзади, попросил представиться и показать документы. Якобы именно за это его силой вытащили из автомобиля, а потом отвезли в отдел полиции. Водителю пришлось дважды пройти процедуру освидетельствования и разговор в отделе полиции.

Пользователи соцсети утверждают, что в отношении одного из участников инцидента был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Подробности и видео инцидента – на "Водителе Петербурга".