Власти Китая собираются установить тотальный контроль над своим сектором Интернета

Руководство Китая в ближайшую пятилетку собирается создать «чистое и светлое» глобальное сетевое пространство с полным над ним контролем.

Как пишут 18 октября «Ведомости», такое заявление на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) сделал председатель КНР Си Цзиньпин. Издание цитирует его слова со ссылкой на ТАСС: «Необходимо внимательно следить за возникновением проблем, касающихся (правильности трактовки и соблюдения. — Прим. ред.) политических принципов, идеологических установок, научно-теоретических мировоззрений, прилагать все возможные усилия для предотвращения появления в интернете ошибочных сведений».