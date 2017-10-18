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18.10.2017 11:15

Петербуржцы помогли собрать в школу детей-сирот

В «Музее варежки» подвели итоги проекта «Шкаф знаний и доброты» и благотворительной акции «Скоро в школу», организованной совместно с Благотворительным фондом «Время помогать» и городскими библиотеками – неравнодушные горожане помогали собирать в школу детей из приютов.

Как рассказали организаторы, за период акции «Скоро в школу» с 1 сентября по 15 октября удалось собрать 1889 книг, также петербуржцы принесли для детей помощи на общую сумму 154181 руб., из них канцтовары и школьные принадлежности – 85781 руб., игры и игрушки – 2500 руб., развивающие пособия – 23554 руб., детская литература – 31200 руб., другое (диски, учебные материалы) – 11146 руб.

Акция проходила при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 15 сентября Светлана Агапитова лично посетила «Музей варежки» и вручила собранные книги и канцтовары представителям Детского Дома-интерната №3 и Детского Дома-интерната №4. Остальные подарки отправятся в Приют «Транзит», СРЦ «Прометей» и СРЦ «Воспитательный дом».

В рамках проекта 1 сентября на Исаакиевской площади была установлена арт-инсталляция «Шкаф знаний и доброты» – общественные уличные шкафы для буккроссинга, которыми за период акции смогли воспользоваться около двух тысяч петербуржцев. А 1 октября, в Международный день пожилого человека, композицию дополнила декоративная скульптура «Заботливая бабушка». С 15 октября, после завершения проекта, с бабушкой можно встретиться в Музее варежки – на Мойке, 87.

Петербуржцы помогли собрать в школу детей-сирот


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