KiK: известный немецкий дискаунтер качественной модной одежды теперь в России

В России стартует онлайн-магазин KiK – известной немецкой сети недорогой и качественной одежды и повседневных товаров для дома и всей семьи. KiK уже завоевал сердца покупателей по всей Европе.

В настоящее время этот германский дискаунтер входит в десятку крупнейших розничных сетей Германии, насчитывая более 3 200 магазинов в Европе (2 600 из которых расположены в самой Германии). Основу бизнеса составляет производство и продажа недорогого высококачественного текстиля. Остальные направления деятельности – это непродовольственные товары, такие как предметы интерьера и декора, канцелярские принадлежности, аксессуары и игрушки.

KiK предлагает модную одежду для стильных и современных

Концепция торговой марки – доступность и качество. Популярность KiK у европейского покупателя обеспечивает прежде всего внимание бренда к интересам покупателя и чёткое следование новым тенденциям. Главное в товарах KiK – качественные материалы, разнообразие фасонов и недорогая цена.

В KiK можно найти товары для всей семьи на любой вкус. 3десь есть коллекции женской, мужской, детской одежды, вещи больших размеров, обувь, текстиль для дома, подарки. Все изделия производятся с учётом строгих экостандартов, которые так важны при выборе одежды, и – особенно – для самых маленьких. Прежде чем товар попадёт в продажу, он проходит через множество процессов строгой проверки качества. В октябре этого года двери онлайн-гипермаркета открылись и для россиян. На сайте KiK - удобное русскоязычное меню, работает онлайн-служба поддержки покупателей.

В дискаунтерах KiK огромный выбор одежды, аксессуаров и товаров для дома

Стоимость комплекта современной модной одежды, качество которой подлежит строгим немецким стандартам, обойдется для одного человека не более чем в 30 евро. Важно, что в случае, если товар не подошёл, его можно вернуть. Оплата покупок производится с помощью платежных систем, таких как UnionPay, карта Visa или MasterCard, Яндекс.Деньги, PayPal и т. п., а также через онлайн-банкинг ряда крупных российских банков.

Украшения и идеи для декора из ассортимента KiK сделают ваш дом по-немецки уютным

KiK – немецкий текстильный дискаунтер со штаб-квартирой в Бёнене. Был основан в 1994 году Стефаном Хайнигом вместе с группой компаний Tengelmann. Компания является крупнейшей сетью дискаунтеров Германии. Также имеет свои магазины в Австрии, Словении, Чехии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Польше и Нидерландах.