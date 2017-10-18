В Петербурге пропал сотрудник ГИБДД Московского района

Родные инспектора ГИБДД Московского района две недели не могут найти главу семейства.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 17 октября в полицию Невского района обратилась женщина с заявлением о пропаже супруга.

По её словам, 43-летний сотрудник госинспекции безопасности дорожного движения ушёл из дома на улице Коллонтай днём 3 октября. И до сих пор не вернулся. Ранее, отмечает супруга, так надолго семью он не покидал и не пропадал.

Как сообщили в ГУ МВД, данный сотрудник находится на больничном. По заявлению его супруги проводятся все необходимые мероприятия по установлению его местонахождения.