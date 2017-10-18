Песков: Кремль не обсуждает участие Навального в выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Центризбиркома по вопросу об участии в выборах Алексея Навального давно известна — это невозможно.

Об этом 18 октября пишет «Коммерсантъ». Издание приводит слова Пескова: «Обсуждение этого вопроса идет только в СМИ, мы в этих обсуждениях не участвуем. Вы же знаете позицию ЦИК, чего обсуждать».

Напомним, накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что принять участие в выборах главный российский оппозиционер сможет только в 2028 году. Также СМИ сообщали, что в Кремле принято окончательное решение о недопуске на президентские выборы в 2018 году Навального.