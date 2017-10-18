Следователи задержали активиста «Правого сектора» в Ростове-на-Дону

Главное следственное управление СК РФ совместно с ФСБ России провели в Ростовской области совместную операцию по задержанию гражданина Украины Романа Терновского.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Терновский «в составе участников организации «Правый сектор» неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины», а также пропагандировал деятельность организации через Facebook.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2-й 282-й статьи УК РФ («участие в деятельности экстремистской организации»). В ходе обыска у Терновского нашли одежду с символикой «Правого сектора». По решению суда активиста заключили под стражу.