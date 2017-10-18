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18.10.2017 10:09

На Васильевском у замдиректора завода шампанских вин под пистолетом отобрали 53 тысячи долларов

Заместителя гендиректора завода шампанских вин под угрозой оружия неизвестный посадил в его же иномарку у бизнес-центра на Васильевском острове в Петербурге вечером 17 октября.  Далее машина отъехала на километр. Здоровье потерпевшего не пострадало, но на несколько десятков тысяч долларов у него стало меньше. «Фонтанка» вспомнила, что биржа – любимое место налетчиков Петербурга.

По информации «Фонтанки», в 19:42 вторника в службу «02» позвонил 30-летний заместитель генерального директора ООО «Завод шампанских вин». Потерпевший сообщил печальную новость от автозаправки на Среднем проспекте, 85, куда его насильно привез налетчик. В дальнейшем коммерсант рассказал оперативникам уголовного розыска всю драму.

По данным нашего издания, к ночи в материалах возбужденного уголовного дела по грабежу было указано, как около 19:30 топ-менеджер известной петербургской компании вышел из бизнес-центра «Биржа» на 26-й линии В.О. Он собирался сесть в свою «Тойоту Камри» с пакетом, где лежали 53 тысячи долларов, которые он только что забрал у своего знакомого. Однако к нему подошел мужчина ростом под 190 см, возрастом к 30 годам, в кепке и шарфе, скрывающем лицо. Но самое главное, что в руках у незнакомца был пистолет.

Поэтому замдиректора не стал вступать в дискуссию, а сел за руль и делал то, что ему говорят. Они проехали с километр от бизнес-центра до автозаправки, после чего пассажир вышел с деньгами, очевидно, сел в машину своих коллег по ремеслу, а предприниматель начал общаться с полицейскими.

Понятно, что все такие истории похожи по методу друг на друга, тем более что исторически бизнес-центр на 26-й линии, где еще с 90-х годов меняли валюту, был любимым местом налетчиков. Они работают по двум направлениям: либо личным сыском выискивают жертв, либо им кто-нибудь точно подсказывает, когда выйдет цель с крупной суммой.

Кстати, порой они не опускаются до банального разбоя, а прослеживают объект до его квартиры, после чего совершают квартирную кражу. Так, например, в начале августа этого года петербургская семья поменяла на этой бирже валюту, чтобы заплатить за новую квартиру. Они отвезли около пяти миллионов рублей к себе домой к гостинице "Прибалтийская", а вечером к ним залезли воры.


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