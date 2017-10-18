Повар «Евразии» на Фучика попала в больницу с ожогом

Повар сети ресторанов «Евразия» поступила в больницу с ожогами. Полиция Фрунзенского района Петербурга проводит проверку.

По данным «Фонтанки», около часа дня 17 октября по скорой в больницу поступила 38-летняя повар известной сети ресторанов. У уроженки Средней Азии диагностировали ожог правой кисти средней тяжести. Как объяснила женщина, работающая в заведении на улице Фучика, 2а, она на кухне обожглась маслом.

Пациентку отпустили на амбулаторное лечение. Медики сообщили о случившемся в полицию.