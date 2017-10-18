СМИ: «ВИМ-авиа» может продолжить работу через свою «дочку»

Авиакомпания «ВИМ-авиа» сможет продолжить работать через дочернее предприятие «Аэропорт Братск», которое возьмет в лизинг 8 – 10 самолетов проблемного перевозчика и наймет часть его персонала.

Об этом 18 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в отрасли. Издание уточняет, что у владельца «ВИМ-авиа» Рашида Мурсекаева есть сертификат эксплуатанта на компанию «АэроБратск» (100% ее акций принадлежит «ВИМ-авиа»). У «АэроБратска» в первом полугодии 2017-го чистая прибыль составила 1,6 млн руб., долг на конец июня — 121 млн руб. Правда, многие эксперты, которых опросило издание, сомневаются в перспективности такой схемы. С компанией с подмоченной репутацией не захотят сотрудничать туроператоры, говорят они.

Напомним, накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа».