СМИ: «ВИМ-авиа» может продолжить работу через свою «дочку»
Авиакомпания «ВИМ-авиа» сможет продолжить работать через дочернее предприятие «Аэропорт Братск», которое возьмет в лизинг 8 – 10 самолетов проблемного перевозчика и наймет часть его персонала.
Об этом 18 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в отрасли. Издание уточняет, что у владельца «ВИМ-авиа» Рашида Мурсекаева есть сертификат эксплуатанта на компанию «АэроБратск» (100% ее акций принадлежит «ВИМ-авиа»). У «АэроБратска» в первом полугодии 2017-го чистая прибыль составила 1,6 млн руб., долг на конец июня — 121 млн руб. Правда, многие эксперты, которых опросило издание, сомневаются в перспективности такой схемы. С компанией с подмоченной репутацией не захотят сотрудничать туроператоры, говорят они.
Напомним, накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа».
Справка:
Напомним, о серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября текущего года, хотя веерные задержки начались ещё летом. В конце сентября из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа» прекратила свою деятельность. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, который получил от президента РФ дисциплинарное взыскание. «Активная фаза» перевозки домой туристов, ставших заложниками проблем компании, завершилась только 9 октября.