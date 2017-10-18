Мужчина разбился на Бабушкина, выбираясь из квартиры по веревке из простыней

Медики НИИ скорой помощи Петербурга спасают мужчину, получившего тяжелые травмы при падении с третьего этажа.

По данным «Фонтанки», 17 октября, в четвертом часу дня, в больницу от улицы Бабушкина, 61, госпитализировали 38-летнего мужчину. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травмы живота и груди, перелом конечностей. Также пациент был нетрезв.

За полтора часа до этого в полицию Невского района позвонила женщина и сообщила, что из окна третьего этажа 61-го дома выпал мужчина. Впрочем, подоспевшие на улицу Бабушкина стражи порядка никого возле дома не увидели, однако заметили самодельную веревку из простыней, свисавшую из окна на третьем этаже. В квартире, куда поднялись сотрудники правоохранительных органов, никого не было.

Что произошло на Бабушкина и почему мужчина (который прописан по другому адресу) эвакуировался из помещения при помощи простыней, предстоит установить следствию.