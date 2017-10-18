МГУ, СПбГУ и несколько других вузов смогут самостоятельно присуждать ученые степени

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому несколько российских вузов смогут присужать ученые степени самостоятельно.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства 18 октября. «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, ряд других образовательных организаций высшего образования и научных организаций, удовлетворяющих определённым требованиям, наделены правом самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия», – говорится в постановлении.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев утвердил список из 19 вузов и 4 НИИ, которые получили право присуждать ученые степени. Среди тех, кто сможет утверждать кандидатов и докторов наук самостоятельно, – Объединенный институт ядерных исследований, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и другие.