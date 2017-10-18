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18.10.2017 08:43

Менеджеров банка «Открытие» отправляют в «черный список»

Более 120 менеджеров ФК «Открытие» попадут в черный список Центробанка.

 

Как пишет 18 октября «Коммерсантъ», речь идет о бенефициарах банка, членах наблюдательного совета и правления, а также главном бухгалтере, его заместителе и большинстве руководителей и главбухов филиалов. Все эти сотрудники не смогут в течение 5-ти лет занимать высокие должности в банках, а также в других компаниях финансового сектора.

 

Издание уточняет, что это станет самым массовым включением в черный список ЦБ за всю историю санаций финансовых организаций. Сейчас в этот перечень входит около 6700 человек. Причем затем список может пополниться и сотрудниками второго крупного банка, проходящего санацию, – Бинбанка.

 

Справка:

Напомним, процедура оздоровления в «ФК Открытие» стартовала 29 августа. С интервалом в месяц отправился на санацию Бинбанк. Позже появилась информация о том, что два банка могут объединиться. При этом в начале октября Набиуллина охарактеризовала проблемы в российском банковском секторе как «точечные», а чуть раньше Минфин заявил, что банковский сектор России стабилен.


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