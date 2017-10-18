Менеджеров банка «Открытие» отправляют в «черный список»

Более 120 менеджеров ФК «Открытие» попадут в черный список Центробанка.

Как пишет 18 октября «Коммерсантъ», речь идет о бенефициарах банка, членах наблюдательного совета и правления, а также главном бухгалтере, его заместителе и большинстве руководителей и главбухов филиалов. Все эти сотрудники не смогут в течение 5-ти лет занимать высокие должности в банках, а также в других компаниях финансового сектора.

Издание уточняет, что это станет самым массовым включением в черный список ЦБ за всю историю санаций финансовых организаций. Сейчас в этот перечень входит около 6700 человек. Причем затем список может пополниться и сотрудниками второго крупного банка, проходящего санацию, – Бинбанка.