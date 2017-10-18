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18.10.2017 08:18

Зарплаты федеральных чиновников и военных повысят на 4 процента

Оклады федеральных служащих и «контрактников» с 1 января 2018 года вырастут на 4 процента. Такие меры предусмотрены подготовленным Министерством труда и социальной защиты РФ проектом указа президента России.

 

Согласно действующему федеральному закону денежное содержание чиновников подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Но принятие решения о повышении довольствия делегируется главе государства. Минтруд напоминает, что в последний раз оклады федеральных служащих увеличивались в 2013-м, после чего в рамках антикризисной программы индексация была заморожена до 2018 года. Теперь же к этой практике собираются вернуться.

 

На увеличенное довольствие смогут рассчитывать и проходящие службу по контракту военнослужащие – по закону индексация их окладов «привязана» к жалованию федеральных гражданских служащих.

 

Последние опубликованные Росстатом сведения о доходах чиновников свидетельствуют, что среднемесячная заработная плата работающих в центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств превышает 115 тысяч рублей. Самое высокое жалование получают сотрудники аппарата правительства и администрации президента – 228 и 219 тысяч рублей соответственно. Несмотря на введенный мораторий за прошлый год выплаты чиновникам выросли на 4 процента, в центральном аппарате МЧС повышение составило 34 процента, в Минюсте, Федеральной антимонопольной службе и Следственном комитете – 22-23 процента и так далее. Совсем другую заработную плату получают трудящиеся в территориальных органах федеральных ведомств – в среднем она составляет 40,8 тысяч рублей в месяц. 


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