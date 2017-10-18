Павленского отправили на лечение

Художника Петра Павленского, который недавно поджег здание Банка Франции, перевели в психиатрический стационар полиции Парижа.

Как пишет 18 октября Le Parisien, Павленский «покинул свою камеру только для того, чтобы переместиться в психиатрическую клинику». Подруга художника Оксана Шалыгина пока остается за решеткой по обвинению в порче имущества Банка Франции. Происшествие сейчас расследует прокуратура Парижа.

Напомним, в ночь на 16 октября Петр Павленский поджег Банк Франции. Как позже объяснил художник, своей акцией он хотел напомнить о Французской революции: «Возрождение революции во Франции заставит полыхать революционные огни по всему миру. Россия тоже начнет освобождение в этом огне». Банк Франции заявлял, что собирается подать жалобу на Павленского за ущерб, нанесенный зданию регулятора.