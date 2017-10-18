СМИ: Кремль решил не пускать Навального на выборы

В Кремле приняли «однозначное решение» не допускать до выборов президента в 2018 году Алексея Навального.

Об этом сообщает русская служба BBC. Источник издания в администрации президента заявил, что регистрировать Навального на выборах не собираются. Отметим, накануне об этом говорила и председатель Центризбиркома Элла Памфилова. На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи она заявила, что Навальный не сможет принять участия ни в ближайшей избирательной кампании, ни в выборах-2024 из-за неснятой судимости. Памфилова даже точно посчитала, что кандидатом в президенты главный российский оппозиционер сможет стать только в 2028 году. Интересно, что еще в июле глава ЦИК намекала на возможность регистрации Навального «в случае снятия судимостей или срочного изменения законов».

Сам Алексей Навальный объявил о намерении принять участие в выборах президента еще в конце 2016 года — с тех пор он открыл 79 избирательных штабов, провел несколько акций протеста в регионах и столице. Впрочем, по российским законам выдвигаться на высший пост в стране оппозиционер пока не может — в 2013 году его осудили на 5 лет условно по делу «Кировлеса», со времени погашения судимости должно пройти 10 лет. Именно этот срок и высчитала глава ЦИК — получается, что выборы Навальному светят только в 2028-м.

Собеседники BBC в Кремле уточнили, что на выборах-2018 все-таки должен появиться какой-то «радикальный оппозиционер» – например, Дмитрий Гудков или Лев Шлосберг. Однако они оба заявили, что поддержат кандидатуру Григория Явлинского. Своего кандидата, скорее всего, выдвинет «Партия роста» – им может стать депутат петербургского ЗаКса Оксана Дмитриева. В последнее время оживились разговоры о том, что от «либералов» выдвинут Ксению Собчак. Ну, и уже традиционно в выборах собираются принять участие лидеры парламентских партий — Владимир Жириновский от ЛДПР, Геннадий Зюганов от КПРФ и Сергей Миронов от «Справедливой России».

Сам Владимир Путин до сих пор не объявил о своем решении идти на выборы в 2018 году. В СМИ писали, что, скорее всего, официальное выдвижение действующего российского президента состоится в декабре 2017-го.