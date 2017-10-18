Букеровскую премию 2017 года присудили автору романа о Линкольне

Лауреатом одной из престижнейших премий в области литературы – Букеровской премии – в этом году стал американский писатель Джордж Сондерс с историческим романом «Линкольн в бардо».

Трансляцию объявления результатов 17 октября вел канал BBC. В книге повествуется о том, как шестнадцатый президент США Абрахам Линкольн переживал смерть своего 11-летнего сына.

В шорт-лист премии попали также американцы Пол Остер («4, 3, 2, 1») и Эмили Фридлунд («История волков»), пакистанский автор Мохсин Хамид («Выход на Запад»), шотландская писательница Али Смит («Осень») и британка Фиона Мозли («Элмет»).

Гражданин США получает Букер второй год подряд. Премию вручают авторам произведений на английском языке.