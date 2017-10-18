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03:10 18.10.2017
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00:59
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00:46
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00:37
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18.10.2017 00:46

СМИ: В Киеве в палатках у рады остались ночевать несколько сотен протестующих

Несколько сотен участников акции протеста, прошедшей в Киеве во вторник, остались в ночь на 18 октября в палаточном городке возле здания Верховной рады Украины. Об этом сообщает ряд СМИ.

На акцию протеста 17 октября возле рады собрались, по оценке РИА Новости, несколько тысяч человек. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В стычках между полицией и участниками акции пострадало несколько человек.


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Статьи
СМИ: В Киеве в палатках у рады остались ночевать несколько сотен протестующих
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strana.ua

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Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
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«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
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