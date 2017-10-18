СМИ: В Киеве в палатках у рады остались ночевать несколько сотен протестующих

Несколько сотен участников акции протеста, прошедшей в Киеве во вторник, остались в ночь на 18 октября в палаточном городке возле здания Верховной рады Украины. Об этом сообщает ряд СМИ.

На акцию протеста 17 октября возле рады собрались, по оценке РИА Новости, несколько тысяч человек. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В стычках между полицией и участниками акции пострадало несколько человек.