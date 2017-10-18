СКА обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
Петербургский клуб СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За СКА шайбы забросили Ярно Коскиранта (17-я минута), Евгений Кетов (45), Виктор Тихонов (56, 60) и Сергей Калинин (60). У гостей отличились Александр Авцин (13) и Ильдар Шиксатдаров (23).
Петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 65 очками в 24 матчах.
В следующем матче петербургский клуб 21 октября примет хельсинкский «Йокерит».