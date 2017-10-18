Еще
00:40 18.10.2017
Пришлите свою новость!
00:37
СКА обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
00:21
Организаторов Geek Picnic в Петербурге обвинили в обмане Ричарда Докинза
17/10
СК опроверг информацию о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»
17/10
СМИ: «Кока-Кола» лишилась контракта на продажи «Джека Дэниэлса»
17/10
Поход к стоматологу обернулся для россиянки переломом челюсти
17/10
Росалкогольрегулирование и ФСБ Петербурга обыскали семь магазинов «24часа»
17/10
В Петербурге водитель врезался в дерево, двое пассажиров в больнице
17/10
Серебренников останется под домашним арестом до января 2018-го
17/10
Таможня: Мошенники рассылают предпринимателям поддельный приказ ФТС
17/10
Лесные пожары в Португалии за 4 дня унесли жизни 41 человека
17/10
СМИ: Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество»
17/10
Испанский суд аннулировал закон Каталонии о референдуме о независимости
17/10
Актер Михаил Кокшенов попал в реанимацию с подозрением на инсульт
17/10
Митинг у рады в Киеве: в стычках с полицией есть пострадавшие
17/10
Индекс Доу-Джонса впервые в истории торгов превысил 23 тыс. пунктов
17/10
«Агора» бесплатно защитит Дурова от ареста по инициативе ФСБ
17/10
В Петербурге снова обыскали пластического хирурга Пугачевой
17/10
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 октября
17/10
Совфед внес «Радио Свобода», CNN и «Голос Америки» в список потенциально нежелательных
17/10
Культуру приравняют к сигаретам и алкоголю
17/10
Следователи возбудили новые дела против причастных к хищениям в «Седьмой студии» Серебренникова
17/10
Сергей Шнуров посочувствовал Владимиру Путину из Амстердама
17/10
«Нарвскую» проверили за 8 минут
17/10
Судебного пристава приговорили к 8 годам колонии и 3,6 миллиона штрафа за взятку
17/10
Бригада из 22 человек помогала петербурженке рожать четверых детей
17/10
Поклонская записала видеообращение к генпрокурору... С требованием запретить «Матильду»
17/10
Фестиваль света на ноябрьских праздниках «захватит» Зимний и «Аврору»
17/10
Жители Васильевского останутся без горячей воды на день
17/10
На Героев автомобиль не пропустил троллейбус
17/10
Директор ярославского интерната, которая якобы издевалась над воспитанниками, уволена
17/10
«Нарвская» закрыта на вход и выход
17/10
На Первомайской ТЭЦ выбирают папу римского
17/10
Страховщик завершил обязательные выплаты родственникам погибших в катастрофе А321 над Синаем
17/10
Обвиняемый в мошенничестве Валерий Израйлит останется под стражей до конца декабря
17/10
Росгвардия приобретет щиты со встроенным электрошокером
17/10
«Автово» открыли после проверки
17/10
Генпрокуратура РФ признала нежелательными еще 11 организаций
17/10
К годовщине революции Эрмитаж выставит броневик и покраснеет
17/10
На Урале создадут филиал Эрмитажа за 455 млн рублей
17/10
Подразделения по борьбе с экстремизмом МВД готовятся к сокращениям
17/10
Станция метро "Автово" закрыта для пассажиров
17/10
УФАС приостановило конкурс на меблировку «Невской ратуши»
17/10
Стало известно, сколько стоит покурить на борту «Победы»
17/10
Белорусское правосудие закрыло процесс над священником из Ленобласти, обвиняемым в сутенерстве
17/10
СМИ: В служебном помещении Домодедово нашли ножи, экстремистскую книжку и нелегалов
17/10
В Петербурге южанина посадили на 19 лет за двойное убийство и кражу
17/10
«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать за сутки
17/10
Росреестр: В Петербурге стали заключать больше договоров долевого участия
17/10
СМИ: 90% звонков о «минировании» поступили с Украины
17/10
СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно
17/10
Разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, приостановлено
17/10
Петербуржец арестован по делу о смертельном наезде
17/10
«Балтстрой» хочет взыскать с дирекции Минкульта 154 млн рублей
17/10
В России предложили лишать родительских прав за вовлечение детей в секты
17/10
ФСБ задержала вербовщицу террористов на границе с Грузией
17/10
Правительство решило избавить кредитных заёмщиков от долговой кабалы
17/10
Очевидцы: Приток Охты превратили в мыльный поток
17/10
Медведев заявил о создании инновационного комплекса в Петербурге
17/10
За травмированного на квадроцикле ребенка в Петербурге наказали педагогов
17/10
Медведев предлагает упростить валютное регулирование
17/10
«Пионерская» открыта после проверки
17/10
Ураган «Офелия» умрёт на подступах к Петербургу
17/10
В МВД предложили наказывать учителей за участвующих в митингах школьников
17/10
ФАС: Роботы создали на торгах картель
17/10
Двоих приезжих обвиняют в изнасиловании девушки во дворах на Будапештской
17/10
Петербургский Россельхознадзор сжёг полтора центнера санкционки
17/10
Минкомсвязь хочет сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
17/10
В Петербурге подросток ударил отца ножом
17/10
СМИ узнали, как работала петербургская «фабрика троллей» на американских выборах
17/10
Петербургский Упсала-Цирк и американский Bread and Puppet Theater покажут совместную социокультурную постановку
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
18.10.2017 00:37

СКА обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

Петербургский клуб СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

За СКА шайбы забросили Ярно Коскиранта (17-я минута), Евгений Кетов (45), Виктор Тихонов (56, 60) и Сергей Калинин (60). У гостей отличились Александр Авцин (13) и Ильдар Шиксатдаров (23).

Петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции  с 65 очками в 24 матчах.

В следующем матче петербургский клуб 21 октября примет хельсинкский «Йокерит».

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
29.09.2017 16:15

120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»

Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16

Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров

Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50

«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж

В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СКА обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Манчини: Мы не заслуживали победы
Шарапова записала обращение после победы в Китае
Максим Чудинов уходит из СКА
СКА проиграл вторую игру. На сей раз «Ак Барсу»
«Зенит» проиграл «Арсеналу»
«Зенит» и тульский «Арсенал» играют вничью
«Зенит» выйдет на матч с «Арсеналом» без Дзюбы и трех аргентинцев
«Локомотив» упустил шанс догнать «Зенит»
«Зенит» - на взлете или перед падением?
Что за флаги в гости к нам
Из блогера в топ-тренеры
Футбол остался без Сарсании
Почему СКА тяжелее всех
Что мы поняли про «Зенит»
Сергей Фурсенко: Наш президент знает всё
Владимир Быстров: Я пока не вижу возрождения старого «Зенита»
Первая домашняя победа «Тосно»
Как Аргентина и Кокорин обыграли «Реал»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ураган «Офелия» умрёт на подступах к Петербургу

strana.ua

Митинг у рады в Киеве: в стычках с полицией есть пострадавшие

Радиус курильщика

Новости компаний
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
«Петербургская Недвижимость»
25.08.2017 12:40
Олимпийская чемпионка выбрала компанию Setl City для покупки жилья
Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева приобрела квартиру в ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City строит на 25-й линии Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
КЕЙ
18.08.2017 10:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать фитнес-трекер
Фитнес-трекеры набрали такую популярность в 2017 году, что пользователю, решившему выбрать себе подходящий аксессуар, придется всерьез призадуматься: какими функциями должно обладать устройство, насколько подходит оно для ежедневного ношения? На эти и другие вопросы ответили эксперты сети цифровой техники КЕЙ
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.