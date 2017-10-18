Организаторов Geek Picnic в Петербурге обвинили в обмане Ричарда Докинза

Катриона Келли, британский русист, филолог и переводчик русской литературы 17 октября опубликовала пост в «Фейсбуке», в котором рассказала, что организаторы Geek Picnic оставили без гонорара ученого Ричарда Докинза, выступавшего на минувшем фестивале. Об этом она узнала от самого эволюционного биолога при личной встрече в Оксфорде.

«Как он рассказывает, организаторы Geek Picnic его сильно обсчитали, обещав большой гонорар (25 000 долларов) за выступление в Петербурге летом этого года, который они так и не выплатили, – написала она. – Более того, деньги за билет ему не вернули. Что неприятнее всего, мотивировали это так: Докинз якобы нарушил условия контракта, дав интервью какому-то телеканалу. А об интервью договорился не Докинз, а организаторы того же Geek Picnic. Мерзкая история...»

По словам Келли, Докинз планировал перевести эти деньги в свой Фонд в поддержку разума и науки.

«Фонтанка» попыталась оперативно связаться с организаторами фестиваля Geek Picnic, чтобы получить комментарий, однако те оказались недоступны – лишь по одному номеру корреспондента попросили перезвонить на следующий день.