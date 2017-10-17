Как оживает российско-финская торговля

После нескольких лет спада торговый обмен между Россией и Финляндией пошел в рост. Если России традиционно помогли углеводороды, то предприятиям Суоми удалось увеличить поставки машин и оборудования и даже продуктов питания.

Удастся ли удержать позитивную тенденцию и получится ли у России вернуть себе статус главного торгового партнера Финляндии, «Фонтанка» обсудила с экспертами и участниками рынка.

За первое полугодие 2017 года Россия и Финляндия обменялись товарами на 6 млрд евро, следует из данных сайта Финской таможни. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период годом ранее. Российская статистика фиксирует аналогичную динамику, хотя сам оборот оценивает скромнее: в ходе встречи премьер-министров Дмитрия Медведева и Юхи Сипиля была озвучена цифра – 5,9 млрд долларов (около 5 млрд евро).

Согреть торговые отношения помог главным образом рост мировых цен на нефть, а также строительство газопровода «Северный поток – 2».

После того как страны ОПЕК осенью 2016 года договорились о сокращении добычи, цены на «черное золото» пошли вверх. Как результат, за январь – июнь 2017 года Россия поставила европейским потребителям через Финляндию топливо на 2,6 млрд евро, что составило почти две трети от общих поставок в Суоми. Объемы в денежном выражении выросли на 36%.

Нефть и газ потянули за собой и другое сырье, в частности черные и цветные металлы. Руды и металлолом вкупе с древесиной являются второй по величине категорией российского экспорта. Их поставки в Финляндию в период с января по июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти вдвое – до 468,1 млн евро.

Однако самый резкий скачок (почти в четыре раза) совершили промышленные товары. Их Россия отгрузила на сумму 863,1 млн евро. Как сообщала "Фонтанка.fi", более половины этой суммы (488 млн евро) – это поставки труб для газопровода «Северный поток – 2».

«Фонтанка» готовит второе исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2017». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших финских компаний на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами и условиями участия в проекте вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса».

Почти на 40%, до 354 млн евро, увеличились поставки продукции химической промышленности. Как следует из данных Финской таможни, Россия вывозила в Суоми, в первую очередь, продукты органической химии, а также красители и удобрения. Крупнейший производитель последних лет – компания «ФосАгро» – летом 2017 года даже купил в порту Котка два складских комплекса, которые позволяют хранить и накапливать до 120 тысяч тонн минеральных удобрений. Ранее сообщалось, что компания может вовсе отказаться от отгрузок через порты Прибалтики и Финляндии и использовать только российские.

В общей сложности Россия в первом полугодии ввезла в Финляндию товары на 4,4 млрд евро, что на 60% больше, чем годом ранее. Однако пока это не помогло России вернуть статус главного торгового партнера Финляндии, который она имела до 2014 года.

Предприятия Суоми тоже наращивали поставки, хотя без мощной поддержки в виде мировых цен на нефть, рост был не таким значительным — 19%.

Самый большой рывок удалось совершить поставщикам машин и оборудования: их импорт в денежном выражении составил 664,9 млн евро, что на 43% больше, чем годом ранее. Российские предприниматели заказывали в соседней стране силовые установки, спецоборудование и электротовары. К примеру, финский производитель лесозаготовительной техники John Deere Forestry уже удвоил экспорт в Россию. По итогам 2017 года компания рассчитывает поставить 356 машин на сумму 178 млн евро. Это четверть всей продукции, которую производит John Deere Forestry. Рост спроса, по всей видимости, связан с введением утилизационного сбора на спецтехнику, которая сделала закупки за рубежом подержанных машин невыгодными. Крупные контракты также заключили компании Outotec (дробильные технологии и оборудование) и Lojer (медицинское оборудование), но их поставки еще не начались.

По мнению генерального директора Финско-Российской торговой палаты (ФРТП) Яаны Реколайнен, здесь сыграл роль эффект отложенного спроса. «Когда длительное время Россия покупает мало, в какой-то момент появляется необходимость это оборудование обновить, инвестировать в открытие производственных линий», – комментирует она. Другая причина кроется в политике импортозамещения, которая дала толчок развитию пищевой промышленности и привела к увеличению закупок техники. «У финнов – высокотехнологичное оборудование. И одно из преимуществ состоит в том, что в последнее время вместе с машинами производители продают услуги по его обслуживанию, а также обучают им пользоваться», – поясняет эксперт.

Ввоз промышленных товаров, в которых наибольшую долю занимает бумажная продукция, увеличился на 19%, до 346,8 млн евро. Крупнейшие поставщики — UPM и Stora Enso, которые, впрочем, имеют производство и на территории России. По словам участников рынка, сейчас идет восстановление спроса, который просел после девальвации рубля. Финская бумага используется как в полиграфии, так и в производстве упаковки. Российские производители пока не могут заместить бумажный импорт — не хватает объема и широты ассортиментной линейки. Хотя восстановление происходит неравномерно. «Сегмент бумаги для упаковки и этикетирования показал рост, тогда как продажи чистоцеллюлозных и журнальных видов снизились из-за сокращения тиражей, рекламного рынка и колебаний курсов валют», – прокомментировали в UPM.

Продукты питания заняли всего 3,5% финского импорта (53,6 млн евро). Однако их поставки все же выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Пока молочная продукция остается под эмбарго, главными категориями стали злаки, кофе, какао и чай, а также корма для животных.

Финские производители, действительно, ищут пути возвращения на российский рынок, несмотря на эмбарго. «Когда компании изучили санкционную политику тщательнее, они обнаружили, что некоторую продукцию всё же можно ввозить: например, соки, злаки, безлактозное молоко. Выяснилось, что с некоторыми сегментами всё же можно работать», – отмечает Яана Реколайнен.

К примеру, Valio нашла способ вернуть свое молоко в Россию: в конце 2016 года она начала поставку сухих молочных смесей Valio Baby. Как сообщала "Фонтанка.fi", данная продукция выпускается на заводе в Лапинлахти и предназначена исключительно для российского рынка. Также Valio продолжает ввозить безлактозное молоко и немолочную продукцию (соки, морсы, кисели). Всего импортируется около 30 наименований.

Впрочем, по мнению главы ФРТП, даже в случае отмены запрета финским компаниям вряд ли удастся вернуть прежнюю долю рынка. «Российская пищевая промышленность начала развиваться, иностранные компании, в том числе финские, локализовали производство», – говорит она. Финская еда тем не менее будет востребована и в дальнейшем, уверена Реколайнен.

В ТОП-30 финских компаний, работающих на российском рынке, вошли четыре производителя продовольствия — Atria, Valio, Fazer и Paulig. Всем им по итогам 2016 года удалось нарастить объемы продаж. По словам самих компаний, ключевую роль в этом сыграло расширение ассортимента и модернизация производства.

Однако во второй половине года товарооборот между Россией и Финляндией уже не будет расти такими впечатляющими темпами. Торгпред РФ в Хельсинки Валерий Шлямин в интервью «Фонтанке.fi» спрогнозировал, что по итогам всего 2017 года торговля между РФ и Финляндией может вырасти на 15 – 20%.

Яана Реколайнен считает оценку справедливой. По ее мнению, ключевую роль здесь будут играть стабилизация рубля и восстановление российской экономики. «Но если смотреть на экономики обеих стран с точки зрения Финляндии, то проблема ещё состоит в том, что инвестиции активно направляются в основном в инфраструктуру, а инвестиций в производство пока всё ещё мало», – говорит Яана Реколайнен.

Впрочем, именно инфраструктурные проекты будут одним из самых мощных драйверов роста торгового обмена между двумя странами. По словам Валерия Шлямина, Россия является крупным партнером России в евроазиатском транзите. И в ближайшей перспективе объемы перевозок будут расти в связи с развитием инфраструктуры Транссиба и Северного морского пути.

Один из самых крупных инвестиционных логистических проектов в Финляндии – это гигантский терминал в Коуволе, который будет обслуживать доставку грузов в Россию и дальше на Восток. «Это своего рода шёлковый путь, через который планируется проводить железнодорожные контейнерные перевозки через Россию в Казахстан и далее – в Китай», – говорит Яана Реколайнен. Запустить терминал планируется в 2023 году.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»