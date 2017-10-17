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Лидеры финского бизнеса
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18.10.2017 09:36
14 Комментариев

Как оживает российско-финская торговля

После нескольких лет спада торговый обмен между Россией и Финляндией пошел в рост. Если России традиционно помогли углеводороды, то предприятиям Суоми удалось увеличить поставки машин и оборудования и даже продуктов питания.
Как оживает российско-финская торговля

Удастся ли удержать позитивную тенденцию и получится ли у России вернуть себе статус главного торгового партнера Финляндии, «Фонтанка» обсудила с экспертами и участниками рынка.

За первое полугодие 2017 года Россия и Финляндия обменялись товарами на 6 млрд евро, следует из данных сайта Финской таможни. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период годом ранее. Российская статистика фиксирует аналогичную динамику, хотя сам оборот оценивает скромнее: в ходе встречи премьер-министров Дмитрия Медведева и Юхи Сипиля была озвучена цифра – 5,9 млрд долларов (около 5 млрд евро). 

Инфографика: Кирилл Григошин
Инфографика: Кирилл Григошин

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Согреть торговые отношения помог главным образом рост мировых цен на нефть, а также строительство газопровода «Северный поток  – 2».

После того как страны ОПЕК осенью 2016 года договорились о сокращении добычи, цены на «черное золото» пошли вверх. Как результат, за январь – июнь 2017 года Россия поставила европейским потребителям через Финляндию топливо на 2,6 млрд евро, что составило почти две трети от общих поставок в Суоми. Объемы в денежном выражении выросли на 36%.

Нефть и газ потянули за собой и другое сырье, в частности черные и цветные металлы. Руды и металлолом вкупе с древесиной являются второй по величине категорией российского экспорта. Их поставки в Финляндию в период с января по июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти вдвое – до 468,1 млн евро.

Однако самый резкий скачок (почти в четыре раза) совершили промышленные товары. Их Россия отгрузила на сумму 863,1 млн евро. Как сообщала "Фонтанка.fi", более половины этой суммы (488 млн евро) – это поставки труб для газопровода «Северный поток – 2».

«Фонтанка» готовит второе исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2017». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших финских компаний на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами и условиями участия в проекте вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса».

Почти на 40%, до 354 млн евро, увеличились поставки продукции химической промышленности. Как следует из данных Финской таможни, Россия вывозила в Суоми, в первую очередь, продукты органической химии, а также красители и удобрения. Крупнейший производитель последних лет – компания «ФосАгро» – летом 2017 года даже купил в порту Котка два складских комплекса, которые позволяют хранить и накапливать до 120 тысяч тонн минеральных удобрений. Ранее сообщалось, что компания может вовсе отказаться от отгрузок через порты Прибалтики и Финляндии и использовать только российские.

В общей сложности Россия в первом полугодии ввезла в Финляндию товары на 4,4 млрд евро, что на 60% больше, чем годом ранее. Однако пока это не помогло России вернуть статус главного торгового партнера Финляндии, который она имела до 2014 года.

Инфографика: Кирилл Григошин
Инфографика: Кирилл Григошин

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Предприятия Суоми тоже наращивали поставки, хотя без мощной поддержки в виде мировых цен на нефть, рост был не таким значительным — 19%.

Самый большой рывок удалось совершить поставщикам машин и оборудования: их импорт в денежном выражении составил 664,9 млн евро, что на 43% больше, чем годом ранее. Российские предприниматели заказывали в соседней стране силовые установки, спецоборудование и электротовары. К примеру, финский производитель лесозаготовительной техники John Deere Forestry уже удвоил экспорт в Россию. По итогам 2017 года компания рассчитывает поставить 356 машин на сумму 178 млн евро. Это четверть всей продукции, которую производит John Deere Forestry. Рост спроса, по всей видимости, связан с введением утилизационного сбора на спецтехнику, которая сделала закупки за рубежом подержанных машин невыгодными. Крупные контракты также заключили компании Outotec (дробильные технологии и оборудование) и Lojer (медицинское оборудование), но их поставки еще не начались.

Инфографика: Кирилл Григошин
Инфографика: Кирилл Григошин

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По мнению генерального директора Финско-Российской торговой палаты (ФРТП) Яаны Реколайнен, здесь сыграл роль эффект отложенного спроса. «Когда длительное время Россия покупает мало, в какой-то момент появляется необходимость это оборудование обновить, инвестировать в открытие производственных линий», – комментирует она. Другая причина кроется в политике импортозамещения, которая дала толчок развитию пищевой промышленности и привела к увеличению закупок техники. «У финнов – высокотехнологичное оборудование. И одно из преимуществ состоит в том, что в последнее время вместе с машинами производители продают услуги по его обслуживанию, а также обучают им пользоваться», – поясняет эксперт.

Ввоз промышленных товаров, в которых наибольшую долю занимает бумажная продукция, увеличился на 19%, до 346,8 млн евро. Крупнейшие поставщики — UPM и Stora Enso, которые, впрочем, имеют производство и на территории России. По словам участников рынка, сейчас идет восстановление спроса, который просел после девальвации рубля. Финская бумага используется как в полиграфии, так и в производстве упаковки. Российские производители пока не могут заместить бумажный импорт — не хватает объема и широты ассортиментной линейки. Хотя восстановление происходит неравномерно. «Сегмент бумаги для упаковки и этикетирования показал рост, тогда как продажи чистоцеллюлозных и журнальных видов снизились из-за сокращения тиражей, рекламного рынка и колебаний курсов валют», – прокомментировали в UPM.

Продукты питания заняли всего 3,5% финского импорта (53,6 млн евро). Однако их поставки все же выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Пока молочная продукция остается под эмбарго, главными категориями стали злаки, кофе, какао и чай, а также корма для животных.

Инфографика: Кирилл Григошин
Инфографика: Кирилл Григошин

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Финские производители, действительно, ищут пути возвращения на российский рынок, несмотря на эмбарго. «Когда компании изучили санкционную политику тщательнее, они обнаружили, что некоторую продукцию всё же можно ввозить: например, соки, злаки, безлактозное молоко. Выяснилось, что с некоторыми сегментами всё же можно работать», – отмечает Яана Реколайнен.

К примеру, Valio нашла способ вернуть свое молоко в Россию: в конце 2016 года она начала поставку сухих молочных смесей Valio Baby. Как сообщала "Фонтанка.fi", данная продукция выпускается на заводе в Лапинлахти и предназначена исключительно для российского рынка. Также Valio продолжает ввозить безлактозное молоко и немолочную продукцию (соки, морсы, кисели). Всего импортируется около 30 наименований. 

Впрочем, по мнению главы ФРТП, даже в случае отмены запрета финским компаниям вряд ли удастся вернуть прежнюю долю рынка. «Российская пищевая промышленность начала развиваться, иностранные компании, в том числе финские, локализовали производство», – говорит она. Финская еда тем не менее будет востребована и в дальнейшем, уверена Реколайнен.

В ТОП-30 финских компаний, работающих на российском рынке, вошли четыре производителя продовольствия — Atria, Valio, Fazer и Paulig. Всем им по итогам 2016 года удалось нарастить объемы продаж. По словам самих компаний, ключевую роль в этом сыграло расширение ассортимента и модернизация производства.

Однако во второй половине года товарооборот между Россией и Финляндией уже не будет расти такими впечатляющими темпами. Торгпред РФ в Хельсинки Валерий Шлямин в интервью «Фонтанке.fi» спрогнозировал, что по итогам всего 2017 года торговля между РФ и Финляндией может вырасти на 15 – 20%.

Яана Реколайнен считает оценку справедливой. По ее мнению, ключевую роль здесь будут играть стабилизация рубля и восстановление российской экономики. «Но если смотреть на экономики обеих стран с точки зрения Финляндии, то проблема ещё состоит в том, что инвестиции активно направляются в основном в инфраструктуру, а инвестиций в производство пока всё ещё мало», – говорит Яана Реколайнен.

Впрочем, именно инфраструктурные проекты будут одним из самых мощных драйверов роста торгового обмена между двумя странами. По словам Валерия Шлямина, Россия является крупным партнером России в евроазиатском транзите. И в ближайшей перспективе объемы перевозок будут расти в связи с развитием инфраструктуры Транссиба и Северного морского пути.

Один из самых крупных инвестиционных логистических проектов в Финляндии – это гигантский терминал в Коуволе, который будет обслуживать доставку грузов в Россию и дальше на Восток. «Это своего рода шёлковый путь, через который планируется проводить железнодорожные контейнерные перевозки через Россию в Казахстан и далее – в Китай», – говорит Яана Реколайнен. Запустить терминал планируется в 2023 году.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру» 


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комментарии пользователей (14)
zhitel spb
18 октября 2017 г. 11:43
paha: я понимаю но лично для меня показатель это прежде всего самые продвинутые отрасли и регионы Чего смотреть на тех кто сам поставил крест на своей карьере они не могут быть ориентиром и показателем
paha
18 октября 2017 г. 11:39
zhitel spb: А я Вам про то и говорю, что везде все очень по-разному.
zhitel spb
18 октября 2017 г. 11:38
paha: а я как раз не владею информацией по всей стране но хорошо представляю ситуацию в Хельсинки и Эспо
paha
18 октября 2017 г. 11:35
zhitel spb: Так и я знаю, ибо 2 года с лишним там проработал. И не случайно привел разбивку по регионам. Пример: продавал квартиру в Котке. Если были, то знаете, какой прекрасный и уютный городок на заливе. Квартира большая, с видом на парк и на воду, с супер ремонтом. Риэлторы сразу предупредили, что из местных ее никто не купит, т.к. у них нет таких денег. Приезжали смотреть только из Хельсинки и гугловские англичане. Так полтора года и простояла на продаже.
zhitel spb
18 октября 2017 г. 11:25
paha: разговор то о средней цифре по стране И цифра действительно бьется тк по работе ситуацию знаю
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