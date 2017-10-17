СК опроверг информацию о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»

По поводу хищений в «Седьмой студии», которую основал режиссер Кирилл Серебренников, расследуется только одно уголовное дело, других дел не существует.

Как передает РБК, об этом заявил следователь Александр Лавров в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе сегодняшнего заседания следователь заявил о возбуждении уголовных дел в отношении еще нескольких причастных к хищениям в «Седьмой студии».

Напомним, 17 октября Басманный суд столицы оставил без изменений и продлил до 19 января меру пресечения четырем фигурантам дела о хищении 68 миллионов, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». Кирилл Серебренников, бывший гендиректор студии Юрий Итин и ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева остаются под домашним арестом. Бывший генеральный продюсер организации, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский проведет еще три месяца в СИЗО.