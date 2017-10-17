Еще
00:40 18.10.2017
Пришлите свою новость!
00:37
СКА обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
00:21
Организаторов Geek Picnic в Петербурге обвинили в обмане Ричарда Докинза
17/10
СК опроверг информацию о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»
17/10
СМИ: «Кока-Кола» лишилась контракта на продажи «Джека Дэниэлса»
17/10
Поход к стоматологу обернулся для россиянки переломом челюсти
17/10
Росалкогольрегулирование и ФСБ Петербурга обыскали семь магазинов «24часа»
17/10
В Петербурге водитель врезался в дерево, двое пассажиров в больнице
17/10
Серебренников останется под домашним арестом до января 2018-го
17/10
Таможня: Мошенники рассылают предпринимателям поддельный приказ ФТС
17/10
Лесные пожары в Португалии за 4 дня унесли жизни 41 человека
17/10
СМИ: Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество»
17/10
Испанский суд аннулировал закон Каталонии о референдуме о независимости
17/10
Актер Михаил Кокшенов попал в реанимацию с подозрением на инсульт
17/10
Митинг у рады в Киеве: в стычках с полицией есть пострадавшие
17/10
Индекс Доу-Джонса впервые в истории торгов превысил 23 тыс. пунктов
17/10
«Агора» бесплатно защитит Дурова от ареста по инициативе ФСБ
17/10
В Петербурге снова обыскали пластического хирурга Пугачевой
17/10
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 октября
17/10
Совфед внес «Радио Свобода», CNN и «Голос Америки» в список потенциально нежелательных
17/10
Культуру приравняют к сигаретам и алкоголю
17/10
Следователи возбудили новые дела против причастных к хищениям в «Седьмой студии» Серебренникова
17/10
Сергей Шнуров посочувствовал Владимиру Путину из Амстердама
17/10
«Нарвскую» проверили за 8 минут
17/10
Судебного пристава приговорили к 8 годам колонии и 3,6 миллиона штрафа за взятку
17/10
Бригада из 22 человек помогала петербурженке рожать четверых детей
17/10
Поклонская записала видеообращение к генпрокурору... С требованием запретить «Матильду»
17/10
Фестиваль света на ноябрьских праздниках «захватит» Зимний и «Аврору»
17/10
Жители Васильевского останутся без горячей воды на день
17/10
На Героев автомобиль не пропустил троллейбус
17/10
Директор ярославского интерната, которая якобы издевалась над воспитанниками, уволена
17/10
«Нарвская» закрыта на вход и выход
17/10
На Первомайской ТЭЦ выбирают папу римского
17/10
Страховщик завершил обязательные выплаты родственникам погибших в катастрофе А321 над Синаем
17/10
Обвиняемый в мошенничестве Валерий Израйлит останется под стражей до конца декабря
17/10
Росгвардия приобретет щиты со встроенным электрошокером
17/10
«Автово» открыли после проверки
17/10
Генпрокуратура РФ признала нежелательными еще 11 организаций
17/10
К годовщине революции Эрмитаж выставит броневик и покраснеет
17/10
На Урале создадут филиал Эрмитажа за 455 млн рублей
17/10
Подразделения по борьбе с экстремизмом МВД готовятся к сокращениям
17/10
Станция метро "Автово" закрыта для пассажиров
17/10
УФАС приостановило конкурс на меблировку «Невской ратуши»
17/10
Стало известно, сколько стоит покурить на борту «Победы»
17/10
Белорусское правосудие закрыло процесс над священником из Ленобласти, обвиняемым в сутенерстве
17/10
СМИ: В служебном помещении Домодедово нашли ножи, экстремистскую книжку и нелегалов
17/10
В Петербурге южанина посадили на 19 лет за двойное убийство и кражу
17/10
«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать за сутки
17/10
Росреестр: В Петербурге стали заключать больше договоров долевого участия
17/10
СМИ: 90% звонков о «минировании» поступили с Украины
17/10
СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно
17/10
Разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, приостановлено
17/10
Петербуржец арестован по делу о смертельном наезде
17/10
«Балтстрой» хочет взыскать с дирекции Минкульта 154 млн рублей
17/10
В России предложили лишать родительских прав за вовлечение детей в секты
17/10
ФСБ задержала вербовщицу террористов на границе с Грузией
17/10
Правительство решило избавить кредитных заёмщиков от долговой кабалы
17/10
Очевидцы: Приток Охты превратили в мыльный поток
17/10
Медведев заявил о создании инновационного комплекса в Петербурге
17/10
За травмированного на квадроцикле ребенка в Петербурге наказали педагогов
17/10
Медведев предлагает упростить валютное регулирование
17/10
«Пионерская» открыта после проверки
17/10
Ураган «Офелия» умрёт на подступах к Петербургу
17/10
В МВД предложили наказывать учителей за участвующих в митингах школьников
17/10
ФАС: Роботы создали на торгах картель
17/10
Двоих приезжих обвиняют в изнасиловании девушки во дворах на Будапештской
17/10
Петербургский Россельхознадзор сжёг полтора центнера санкционки
17/10
Минкомсвязь хочет сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
17/10
В Петербурге подросток ударил отца ножом
17/10
СМИ узнали, как работала петербургская «фабрика троллей» на американских выборах
17/10
Петербургский Упсала-Цирк и американский Bread and Puppet Theater покажут совместную социокультурную постановку
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
17.10.2017 23:28

СМИ: «Кока-Кола» лишилась контракта на продажи «Джека Дэниэлса»


Компания Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's, водки Finlandia и текилы Herradura, решила не продлевать контракт с Coca-Cola HBC, которая уже семь лет продает ее спиртные напитки в России. СМИ пишут, что Brown-Forman недовольна динамикой продаж.

Как стало известно «Коммерсанту» 17 октября, Coca-Cola HBC останется дистрибьютором брендов до 28 февраля.

Coca-Cola HBС является дистрибьютором спиртных напитков Brown-Forman c 2010 года. Источник издания рассказал, что последняя решила прекратить сотрудничество в связи с недовольством «организацией и динамикой продаж ее брендов в России».  

Новым дистрибьютором станет компания «АСТ интер», которую в 1992 году основал Тельман Исмаилов. Она уже выступает как технический импортер продукции Brown-Forman, рассказал источник.  

«АСТ интер», по ее собственным данным, уже сотрудничает с Baccardi, Brown-Forman, Moёt Hennessy и другими, и в числе прочего продает на российском рынке ликеры Baileys, Campari, Cointreau, Jagermeister, ром Captain Morgan. В каталог компании входит водка, например, «Журавли», «Путинка», «Птичка Синичка», «Русский стандарт».

Отмечается, что после прекращения сотрудничества с Brown-Forman у «Кока-Колы» останется один продукт в российском алкогольном портфеле — виски Red Hackle (бренд принадлежит компании, виски разливается в Шотландии).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал ресурс»
13.10.2017 19:33

ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка

В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора. На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк
ГК «Эталон»
11.10.2017 15:31

Аккредитованы два строящихся объекта компании «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал жилой комплекс Fusion и корпуса 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26

ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017

Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: «Кока-Кола» лишилась контракта на продажи «Джека Дэниэлса»
Таможня: Мошенники рассылают предпринимателям поддельный приказ ФТС
В Петербурге снова обыскали пластического хирурга Пугачевой
СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно
Нефтяники жалуются Медведеву на Сечина
«ЭР-Телеком» купил у Вексельберга ТКС «Нева»
Совладелец «Юлмарта» выплатит 405 млн рублей банку «Санкт-Петербург»
СМИ: Китайцы купят долю в «Роснефти» за 7,8 млрд евро
Медведев: Налоги для бизнеса повышать не будут
Авиакомпания Nordavia объединяется с Red Wings
Заплати налоги дважды и спи спокойно
Одна в поле - не мойка
Как петербургский дальнобойщик решил «Платон» засудить
Как Смольный стартапы смотрел
Кузнечный хочет пойти по пути Елисеевского
Смольный разлучит магазин и рюмочную
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Лоукостер «Азимут» сядет в Пулково
Демонтаж подогрел цены на «наружку»
ТЦ предписали стать эстетичней на миллиард
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ураган «Офелия» умрёт на подступах к Петербургу

strana.ua

Митинг у рады в Киеве: в стычках с полицией есть пострадавшие

Радиус курильщика

Новости компаний
ООО «Терминал ресурс»
13.10.2017 19:33
ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка
В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора. На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк
ГК «Эталон»
11.10.2017 15:31
Аккредитованы два строящихся объекта компании «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал жилой комплекс Fusion и корпуса 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26
ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017
Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Холдинг Setl Group
10.10.2017 11:38
Setl Group поднялся в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Холдинг Setl Group поднялся сразу на 24 позиции за год в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, опубликованном на сайте Forbes. Компании ранжировались по выручке, полученной в 2016 году
LEGENDA Intelligent Development
09.10.2017 16:05
ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию
Международный банк Санкт-Петербурга предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию на строительства жилого комплекса «LEGENDА Дальневосточного»
LEGENDA Intelligent Development
05.10.2017 13:03
Ипотека на коммерческие помещения Legenda стала еще доступнее
«Банк «Санкт-Петербург» продолжает снижать ипотечные ставки на коммерческую недвижимость в строящихся smart-комплексах LEGENDA
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Деловые линии
27.09.2017 15:58
«Деловые Линии» пришли в Колпино
Перевозчик открыл новый терминал по адресу: поселок Тельмана, ул. Красноборская, дом 2. Офис будет принимать и выдавать грузы с максимальными габаритами до 9*2,4*2,4 м (длина*ширина*высота). Упаковать груз отправителю помогут прямо на терминале
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.09.2017 16:18
Консультация от ГАРАНТа: Беспроцентный заем организации от физического лица
Может ли физическое лицо, не являющееся сотрудником организации, дать беспроцентный заем этой организации, поясняет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Руслан Габбасов
Строительная компания Л1
22.09.2017 10:24
ЖК «Граф Орлов» вошёл в число лучших
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.