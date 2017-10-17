СМИ: «Кока-Кола» лишилась контракта на продажи «Джека Дэниэлса»



Компания Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's, водки Finlandia и текилы Herradura, решила не продлевать контракт с Coca-Cola HBC, которая уже семь лет продает ее спиртные напитки в России. СМИ пишут, что Brown-Forman недовольна динамикой продаж.

Как стало известно «Коммерсанту» 17 октября, Coca-Cola HBC останется дистрибьютором брендов до 28 февраля.

Coca-Cola HBС является дистрибьютором спиртных напитков Brown-Forman c 2010 года. Источник издания рассказал, что последняя решила прекратить сотрудничество в связи с недовольством «организацией и динамикой продаж ее брендов в России».

Новым дистрибьютором станет компания «АСТ интер», которую в 1992 году основал Тельман Исмаилов. Она уже выступает как технический импортер продукции Brown-Forman, рассказал источник.

«АСТ интер», по ее собственным данным, уже сотрудничает с Baccardi, Brown-Forman, Moёt Hennessy и другими, и в числе прочего продает на российском рынке ликеры Baileys, Campari, Cointreau, Jagermeister, ром Captain Morgan. В каталог компании входит водка, например, «Журавли», «Путинка», «Птичка Синичка», «Русский стандарт».

Отмечается, что после прекращения сотрудничества с Brown-Forman у «Кока-Колы» останется один продукт в российском алкогольном портфеле — виски Red Hackle (бренд принадлежит компании, виски разливается в Шотландии).