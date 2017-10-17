Серебренников останется под домашним арестом до января 2018-го

Режиссер Кирилл Серебренников, главный бухгалтер проекта «Седьмая студия» Нина Масляева и бывший генеральный директор студии Юрий Итин останутся под домашним арестом еще на три месяца. Алексей Малобродский, бывший директор «Гоголь-центра», проведет столько же времени в СИЗО.

Такое решение 17 октября принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия. Меру пресечения всем четверым продлили до 19 января 2018 года, передают журналисты из зала суда. Защитники Серебренникова, Итина и Малобродского предлагали отпустить их под залог. Адвокат Масляевой, которая дала показания против режиссёра и остальных, оставил решение на усмотрение суда.

Во время заседания следователь попросил приобщить к делу новые документы — показания свидетелей, которые, по его словам, подтверждают факт обналичивания денег Министерства культуры, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». Защита ходатайствовала о переносе заседания, чтобы ознакомиться с новыми документами, однако судья лишь объявил перерыв.

Возле здания на Каланчевской улице в Москве собрались сотни актеров и других деятелей искусства. Поддержать Серебренникова пришли Ирина Прохорова, которая на избрании меры пресечения была готова заплатить любую сумму и поручилась за режиссера, Чулпан Хаматова, Ксения Собчак, ее супруг Максим Виторган и другие. Режиссера провели в зал суда под аплодисменты собравшихся. По информации «Медиазоны», в зал пустили порядка 20 человек, которые подписали поручительства за Кирилла Серебренникова, для журналистов включили трансляцию по телевизору.

По данным федеральных СМИ, на сегодняшнем заседании суда были представлены 30 поручительств за режиссера от деятелей культуры (вдобавок к 79, полученным судом ранее). Их подписали лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, певец Иосиф Кобзон, актеры Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, рэпер Оксимирон и другие.

Кирилла Серебренникова подозревают в хищении 68 миллионов, выделенных студии на проект «Платформа», в рамках которого были поставлены несколько спектаклей. Следствие полагает, что, в частности, спектакль «Сон в летнюю ночь» так и не был поставлен, хотя он до сих пор идет на сцене «Гоголь-центра».

Серебренников сначала проходил по делу свидетелем, а в камере оказалась бухгалтер Нина Масляева и бывший директор «Седьмой студии» Алексей Малобродский.

23 августа Серебренникова отправили под домашний арест.