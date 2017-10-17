Таможня: Мошенники рассылают предпринимателям поддельный приказ ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о мошеннической схеме: злоумышленники рассылают предпринимателям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), подложные документы.

Как сообщает 17 октября пресс-служба ведомства, неустановленные лица направляли участникам ВЭД письма и подложный приказ ФТС. В нем говорилось, что некое ООО «Сервис-Терминал» администрирует таможенные платежи на уровне ФТС – другими словами, якобы на её лицевой счет необходимо переводить деньги для уплаты таможенных платежей.

В действительности «приказа от 10 августа 2017 года № 200/10-18» не существует.

По имеющейся информации, ООО «Сервис-Терминал» зарегистрировано 3 июля 2017 года в Москве, оно не является ни участником ВЭД, ни плательщиком таможенных платежей.