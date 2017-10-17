Лесные пожары в Португалии за 4 дня унесли жизни 41 человека
Число жертв природных пожаров в Португалии увеличилось до 41 человека.
Как пишет 17 октября газета Diario de Noticias, спасателям удалось отыскать шестерых из семи пропавших без вести.
Ужасающие пожары в Португалии: фотообзор #лесной_пожар #Португалия https://t.co/BUkC4akuMu pic.twitter.com/nvLOMEXVLW— Gismeteo News (@GismeteoNews) 17 октября 2017 г.
Сильные лесные пожары бушуют в центральных и северных районах Португалии. С субботы, 14 октября, в стране было зарегистрировано 500 очагов возгорания. К утру вторника активными оставались пятьдесят. Огонь уничтожил сотни домов. В стране перекрыто 12 автодорог.
С огнем борется 4 тыс. пожарных и военные. В ближайшее время в Португалию должны прибыть два самолета-амфибии из Италии.