Лесные пожары в Португалии за 4 дня унесли жизни 41 человека

Число жертв природных пожаров в Португалии увеличилось до 41 человека.

Как пишет 17 октября газета Diario de Noticias, спасателям удалось отыскать шестерых из семи пропавших без вести.

Сильные лесные пожары бушуют в центральных и северных районах Португалии. С субботы, 14 октября, в стране было зарегистрировано 500 очагов возгорания. К утру вторника активными оставались пятьдесят. Огонь уничтожил сотни домов. В стране перекрыто 12 автодорог.

С огнем борется 4 тыс. пожарных и военные. В ближайшее время в Португалию должны прибыть два самолета-амфибии из Италии.