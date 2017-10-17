Росалкогольрегулирование и ФСБ Петербурга обыскали семь магазинов «24часа»

Оперативники ФСБ и сотрудники Росалкогольрегулирования провели серию обысков в продуктовых магазинах Невского и Центрального районов Петербурга, откуда был изъят подозрительный алкоголь – например, 18-летний шотландский виски Chivas Regal себестоимостью в 40 рублей. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело об использовании поддельных акцизных марок. Не исключено, что эти мероприятия связаны с недавним этапированием в город бывшего сотрудника МВД, арестованного за продажу нелегальной партии водки.

По информации «Фонтанки», с утра 17 октября оперативники ФСБ Петербурга совместно с сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СЗФО проводят обыски в магазинах города, торгующих спиртными напитками. В основном они коснулись Невского района. Один из обысков пришелся на магазин в Центральном районе – на улице Чайковского. Все места, куда пришли силовики, являются магазинами «24часа» и принадлежат выходцам из Азербайджана, зарегистрированным как индивидуальные предприниматели.

По информации нашего издания, мероприятия проходят по уголовному делу, возбужденному 17 октября этого года Следственным комитетом по Невскому району, по части четвертой статьи 327.1 УК РФ – «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». В каждой из точек были обнаружены нарушения: нелегальная продукция, отсутствие лицензии или системы ЕГАИС. Продукция изъята и отправлена на склады временного хранения Росспиртпрома. Туда же отправлены ящики с брендовым «виски». При продажной цене в 2200 рублей, их себестоимость обходится рублей в сорок.

По имеющимся данным, еще несколько обысков прошли в квартирах предпринимателей.

«Фонтанке» казенно прокомментировали, что целью сегодняшних мероприятий является «пресечение каналов незаконного хранения и реализации немаркированной алкогольной продукции». И все же журналист нашего издания сумел получить короткий комментарий о том, что между обысками и недавним задержанием груза под Москвой есть взаимосвязь.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Петербург из Москвы для отбытия домашнего ареста привезли 55-летнего Валерия Страхова. По слухам, он считается человеком, связывающим подпольный алкогольный рынок города с силовиками. Наше издание также обратило внимание, что его привезли в Петербург оперативники ФСБ России.