СМИ: Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество»

87-летний миллиардер Джордж Сорос передал почти 18 млрд долларов в созданный им фонд «Открытое общество». Теперь последний стал вторым по величине активов благотворительным фондом в США после фонда Билла и Мелинды Гейтс, созданного в 2014 году.

Об этом 17 октября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей фонда. Отметим, Forbes оценивает состояние финансиста в 23 млрд долларов.

Основатель компании Soros Fund Management теперь будет участвовать в определении ее стратегии наряду с инвестиционным комитетом «Открытого общества». Этот комитет когда-то создал сам Сорос, который является его бессменнным председателем. Комитет будет действовать и после смерти финансиста, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

Торговать деньгами, переданными «Открытому обществу», Сорос не планирует, указывают источники газеты, знакомые с ситуацией.

Сорос начал выделять деньги на благотворительность в 1979 году, сосредоточивавшись на борьбе с коммунизмом в Восточной Европе, напоминает издание. В 1984 году он основал в Венгрии, где родился, фонд, который поставлял в университеты и библиотеки ксероксы для распространения информации против социалистического просоветского режима. Название для фонда Сорос взял из книги философа и социолога Карла Поппера — одного из своих учителей и защитника демократии.

Сегодня «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF) — сеть благотворительных фондов, имеющая более 40 представительств и отделений в разных странах — от Афганистана до Южной Африки. Фонд финансирует проекты в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив.

В России фонд «Открытое общество» в ноябре 2015 года был признан нежелательной организацией.