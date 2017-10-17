Испанский суд аннулировал закон Каталонии о референдуме о независимости

Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, предусматривавший проведение в этом регионе референдума о независимости.

Как пишет 17 октября газета El Pais, ранее Конституционный суд приостанавливал действие этого документа. Теперь же он единогласно признал закон неконституционным и, следовательно, недействительным.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид не признает итогов данного волеизъявления и считает его результаты ничтожными.

После референдума глава женералитета Каталонии не дал четкого ответа, объявляет ли Каталония о независимости. Власти Испании потребовали от калалонского руководства до 19 октября внести ясность в этот вопрос.