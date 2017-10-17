Актер Михаил Кокшенов попал в реанимацию с подозрением на инсульт

Актер Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию в Москве.

Как передает РИА Новости, его привезли в Первую градскую больницу имени Пирогова. ТАСС пишет, что 81-летний Кокшенов госпитализирован в состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт.

Актер играл в фильмах «Не может быть» (1975) и «Спортлото 82» (1982) Леонида Гайдая, «По улицам комод водили…» (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976) Александра Митты, драме «Александр маленький» (1981) Владимира Фокина и др.