У рады в Киеве прошел митинг: есть пострадавшие

В центре Киева состоялся митинг, участники которого требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать на Украине антикоррупционный суд.

Как сообщают СМИ, акция протеста началась ещё утром 17 октября, но до обеда она была мирной. Во второй половине дня начались столкновения митингующих с полицией. Одного полицейского пришлось госпитализировать. Троим пострадавшим из числа участников акции медицинская помощь была оказана на месте.

Протестующие, среди которых был и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, забросали яйцами депутата, заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, напали на депутата Олега Барну, но его быстро отвели в строну, пишет пресса.

Кроме того, они кидали мусор в сотрудников правоохранительных органов и угрожали взять здание Верховной рады штурмом. Около пяти вечера они начали устанавливать на улице Грушевского палатки и привезли полевую кухню, сама улица была перекрыта. Участники акции также заявили о намерении не выпускать депутатов из здания парламента.

К семи вечера митинг завершился. Часть людей разошлась, некоторые активисты остались в палатках, их возле здания установлено около двадцати. Саакашвили выступил организатором в числе прочих лидеров различных партий. Он был озаглавлен как всеукраинская акция «Большая политическая реформа».

О намерении провести митинг стало известно ещё месяц назад. Тогда же были обозначены основные требования, которые сегодня предъявили протестующие.