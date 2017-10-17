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17.10.2017 21:11

Индекс Доу-Джонса впервые в истории торгов превысил 23 тыс. пунктов

Промышленный индекс Доу-Джонса в ходе торгов впервые в истории превысил показатель в 23 тыс. пунктов.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже. Показатель достиг 23002 пункта в 11:08 по местному времени (18:08 мск). После этого индекс немного понизился.

За последние месяцы индекс несколько раз обновлял свой исторический максимум. Отметку в 22 тыс. пунктов он преодолел 2 августа. В начале июня индекс пробил исторический максимум, достигнув 21240 пунктов.

Bloomberg тогда связал рост индекса с показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате, который рассказал о позиции президента США Дональда Трампа по делу о «вмешательстве России в выборы». Коми заявлял, что сам был источником утечки в СМИ личных переговоров с Трампом. Также на рост индекса могли оказать влияние и досрочные парламентские выборы в Великобритании.

 

 

Источник: РБК

Справка:

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) — один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Доу-Джонс является старейшим среди существующих американских рыночных индексов. Этот индекс был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.


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