«Агора» бесплатно защитит Дурова от ареста по инициативе ФСБ

Правозащитная организация «Агора» будет бесплатно представлять интересы Telegram и его основателя Павла Дурова в деле против ФСБ. В случае неуплаты наложенного штрафа за отказ предоставить ключи дешифовки пользовательских сообщений бизнесмен может быть арестован.

Как сообщил «Фонтанке» 17 октября руководитель «Агоры» Павел Чиков, организация предоставит Дурову услуги на безвозмездной основе, по делу будет работать команда юристов.

Первым шагом станет подача апелляционной жалобы в Мещанский райсуд Москвы на постановление мирового судьи Данильчик о признании компании Telegram Messenger LLP виновной по статье 13.31 КоАП «Неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет обязанности предоставлять ФСБ информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений». На компанию был наложен штраф 800 тысяч рублей.

В постановлении мирового судьи, вынесенном 16 октября, указано, что жалоба может быть подана в течение десяти суток со дня получения копии. Telegram Messenger LLP зарегистрирован в Лондоне. По словам Павла Чикова, закон прямо не обговаривает способы пересылки судебных документов, поэтому форма электронного письма вполне допустима. Нельзя, конечно, исключать и то, что мировой судья воспользуется «Почтой России».

Чиков уточнил, что судебная практика по делам данной категории не сформирована:

«Можно сказать, что ФСБ и Telegram перехватили эстафетную палочку у ФБР и Apple, которые спорили о тайне переписки в США. В России это вообще первое подобное дело».

Павел Дуров искал юристов через Интернет. На его просьбу откликнулись около двухсот человек, в том числе Чиков. Основатель мессенджера ранее объяснял бессмысленность нападок ФСБ и заявлял, что не будет подчиняться требованиям российских властей для сохранности тайны переписки. Если постановление мирового судьи о штрафе не будет отменено и вступит в силу, неуплата штрафа может повлечь для Дурова как владельца компании-издателя Telegram двойной штраф, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.