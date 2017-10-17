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17.10.2017 20:54
1 Комментариев

«Зенит» - на взлете или перед падением?

"Зенит" в прошлые выходные впервые проиграл в чемпионате страны. Накануне важнейшего матча с "Русенборгом" в Лиге Европы и перед поездкой в гости к ЦСКА. "Фонтанка" разбирается: поражение "Арсеналу" - повод для печали или еще рано?
«Зенит» - на взлете или перед падением?
Сергей Михайличенко

"Зенит" забил команде из оружейной столицы России дважды, но оба раза из положения вне игры, а вот пропустил по правилам, в эталонной контратаке. Это не первое поражение "Зенита" Роберто Манчини: "Зенит" уже успел проиграть дважды – и по делу – в Лиге Европы, "Зенит" уступил в экстра-тайме в кубковом дерби против петербургского "Динамо". При этом природы у этих поражений разные, и сводить их в систему не следует. А вот почему вместо того, чтобы увеличить отрыв в турнирной таблице, "Зенит" проиграл команде, которая совсем недавно в стыковых матчах боролась за сохранение места в элитном дивизионе, -  поговорить стоит.

Важный нюанс: игра против "Арсенала" – первая после перерыва на матчи сборной. Еще во вторник аргентинские футболисты "Зенита" боролись против Эквадора за право поехать в Россию. Лететь туда-обратно – по 10 часов. Показательно, что всех троих летавших – Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони и Эммануэля Мамману – Манчини оставил в запасе. Восстановление после таких перелетов – дело сложное, селфи с Лионелем Месси не отделаешься, и судя по всему за 3 дня тренировок, которые были у тренерского штаба "Зенита", уравнять функциональное состояние игроков не получилось. Как следствие – Паредес, основополагающий футболист петербургского клуба в центре поля, остался на скамейке, вместе с Мамманой, который в последних матчах демонстрировал подобие сыгранности с Михой Мевлей. К слову, в такой же ситуации, после сентябрьского перерыва на матчи сборной, "Зенит" потерял очки в игре против московского "Динамо", которое в тот момент боролось с "Анжи" за почетное последнее место в турнирной таблице.

Маммана в запасе – и начинается череда неизбежных перестановок на поле, перестановок имени лимита на легионеров. И в этой системе координат Манчини оказывается в роли заложника. Понятно, что лимит общий для всех и всем непросто, но с учетом иностранцев, купленных летом, итальянскому тренеру приходится лавировать на носовом платке: по сути, пространства для маневра у него нет. Смотрите, если Маммана в запасе, то Иванович смещается с правого фланга в центр. Значит справа в старте появляется Игорь Смольников. И есть возможность выпустить на поле Дриусси. В итоге сказались все эти обстоятельства.

Как играет Иванович в центре обороны, мы видели прошлой весной. И надо сказать, в восторге не были. У Манчини воспитанник клуба "Ремонт" выиграл конкуренцию у Смольникова на фланге и стал признаваться лучшим футболистом месяца. Именно из-под Ивановича, тоже вернувшегося из сборной, забивал Эванс Кангва в воскресенье. Смольников в том эпизоде тоже не успел. И в целом по игре против "Арсенала" создалось впечатление, что Игорю тяжело находиться в ротации, в его действиях в воскресенье читалась нетипичная неуверенность в решающих фазах атаки. Да, мы не оговорились: в современном футболе действия защитников оцениваются не только с точки зрения обороны, но и с точки зрения атаки. При этом свой шанс Смольников, в отличие от того же Доменико Кришито, имел, но не использовал.

Вышедший в старте благодаря Смольникову Дриусси продолжается удивлять. Все есть у нападающего, скорость, рывок, сумасшедшая статистика в чемпионате Аргентины, Инстраграм даже есть. Но в решающий момент не решает. Да, был матч с "Рубином", с убойным победным голом за секунды до финального свистка, но на этом дубле достижения Дриусси заканчиваются. А на спине 11-ый кержаковский номер, который нужно оправдывать. Утешает одно: я смотрел игру против "Арсенала" в компании с великим нападающим Дмитрием Радченко, который сейчас работает индивидуально с игроками атаки в Академии "Зенита". Дмитрий успокоил мои переживания коротким замечанием: "Федор. Успокойтесь. Парню 21 год. Вспомните себя в 21 год".

Перед "Русенборгом" поводов для волнения, как нам кажется, особых нет: команда перешла в штатный режим подготовки, Иванович вернется на фланг, лимита в еврокубках нет. Смущает одно: Миодраг Божович, главный тренер "Арсенала", играл против "Зенита" в понятную игру, "автобус" сзади, Кангва стоит на отрыве, шанс убежать у него точно будет, он им воспользуется. Так все и вышло. А вот какой-то вариативности у Манчини мы с трибун арены "Санкт-Петербург" не увидели. Выход Дзюбы и предсказуемый навал не считается; можно еще защитника вперед отправить, за верховые мячи бороться – это не план, это очевидность. И вот это смущает. К тому же мы помним беседу президента страны и президента "Зенита" на заседании совета по физической культуре и спорту. Решится ли Манчини поставить в четверг опять 8 иностранцев? Мы узнаем совсем скоро.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

 


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комментарии пользователей (1)
vlad090i
17 октября 2017 г. 21:12
смотрите фото.ведь этот чупиздик в красной форме чуть не оторвал руку кокорину и ни чего...нарушения-НЕТ. так и побеждают.ради справедливости скажу, что им так позволил играть сам Зенит.
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