В Петербурге снова обыскали пластического хирурга Пугачевой

Клинику пластической хирургии на Пироговской набережной обыскала полиция. Продолжается поиск медицинских приспособлений, якобы пропавших с прошлого места работы эстетических врачей.



Как стало известно «Фонтанке», утром 17 октября сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД пришли с постановлением на обыск в институт красоты СПИКА в здании отеля «Санкт-Петербург». Мероприятия проводились в рамках возбужденного почти год назад уголовного дела о краже сканера, системы липоксации, хирургических наконечников и клиентских медкарт. Они якобы пропали из Санкт-Петербургского института красоты (СПИК), в котором ранее работал основной персонал сегодняшнего полицейского объекта.



На Пироговскую следствие с обыском уже приходило в марте 2017 года. Он закончился безрезультатно.



Дело возбуждено и расследуется в отношении неустановленных лиц. Обвинение никому не предъявлено.

Обе клиники объединяют не только персонал, но и видный пластический хирург Артур Рыбакин, которому доверяли свои части тела звезды шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачева. После разлада с основательницей СПИК Валентиной Несватовой Рыбакин создал свой институт, за ним ушли врачи.

Адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы Рыбакина, подтвердил «Фонтанке» следственные мероприятия на Пироговской набережной, уточнив, что они длились около пяти часов. Также полицией был проведен обыск в квартире главного врача отделения косметологии СПИКА Алексея Богатенкова и склад клиники на Октябрьской набережной.