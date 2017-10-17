«Фонтанка» за 60 секунд — 17 октября

В налоговой случился сбой в матрице и каждый 10-й петербургский предприниматель испытал дежавю. За которое предложили заплатить.

СПбГУ, помнится, отправили в колхоз. А ИТМО — в город-спутник "Южный". В котором Медведев видит разнообразное будущее.

Депутаты Госдумы сами кастрировали свои права на встречи с избирателями, а потом спохватились. А ну как избиратели набегут, и получится митинг?

Девелоперская «Группа Ярд» воюет с автомойкой с перерывами на намаз. Все закончится плохо.

Космонавт Сергей Рязанский прямо с орбиты рассказал «Фонтанке», как он фотографирует все подряд с высоты 400 км. Выйдите на улицу, посмотрите в небо и помашите Рязанцеву ручкой.

В Петербурге строят жилой комплекс исключительно для вегетарианцев. Интересно, что сделают с жильцом, который устанет поедать мертвые растения и притащит домой куриную ножку?

Авиакомпания «Победа» выставила пассажиру рейса Махачкала – Петербург счет за курение на борту – 194 тысячи рублей. Наверное, это дешево — лоукостер все-таки.

А на Первомайской теплоэлектроцентрали в Кировском районе кто-то дымит по-черному и, судя по всему, бесплатно. Говорят, выбирают папу римского.

А в Родильном доме № 17 врачи приняли роды у женщины, ожидающей четверых детей. Здесь такое впервые за 50 лет.