Совфед внес «Радио Свобода», CNN и «Голос Америки» в список потенциально нежелательных

Деятельность ряда СМИ может быть ограничена на территории России. Это станет ответной мерой на требования к телеканалу Russia Today America зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента.

Как сообщает 17 октября РБК, в списке потенциально нежелательных числится не более пяти СМИ, среди них «Радио Свобода», CNN и «Голос Америки». Перечень составила комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние российские дела. В него вошли те СМИ, которые рекомендовали внести в Минюсте, Роскомнадзоре, Генеральной прокуратуре и МИДе. Пока против этих медиа никакие реальные меры не принимаются, список существует на случай ответных мер, если каким-то образом будет ограничена работа телеканала RT в США.

Напомним, ранее «Радио Свобода», издание «Idel.Реалии» и телеканал «Настоящее время» получили предупреждения от Минюста о возможных ограничениях. Оно также было связано с давлением на телеканал RT.