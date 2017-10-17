Культуру приравняют к сигаретам и алкоголю

Министерство культуры подготовило законопроект, согласно которому билетеры и контролеры на театрально-зрелищных мероприятиях будут наделены полномочиями проверки паспортов у граждан. Кроме того, лицам младше 18 лет хотят законодательно запретить посещать мероприятия с маркировкой 18+ (сейчас она носит рекомендательный характер, а окончательное решение принимают родители).

О том, что документ, содержащий такие положения, разработан Минкультом, СМИ 17 октября сообщают со ссылкой на Наталью Ромашову, директора нормативно-правового департамента министерства. По ее словам, в скором времени поправки в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» поступят в Госдуму.

«Организатор зрелищного мероприятия, на котором демонстрируется информационная продукция, запрещенная для детей, обязан принять меры, исключающие возможность нахождения на таком мероприятии лиц младше 18 лет, — сказано в тексте документа. — Неисполнение организатором зрелищного мероприятия указанной обязанности влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации».

При этом в законопроекте уточняется, что проверка документов (их перечень должен установить уполномоченный правительством орган исполнительной власти) затронет и иностранных граждан, и лиц без гражданства.